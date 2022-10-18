Укр

"Будут тяжелые времена": у Зеленского обратились к украинцам

Автор
Юлия Рейтер Юлия Рейтер
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Россияне пытаются лишить Украину электричества Новость обновлена 18 октября 2022, 11:43
Россияне пытаются лишить Украину электричества

Массированные обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны россии могут привести к отключениям электроэнергии и воды по всей Украине.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время телемарафона.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого… Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергии, так и водоснабжение или теплоснабжение", — сказал он.

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Обстрелы #Критическая инфраструктура #Кирилл Тимошенко #Офис Президента