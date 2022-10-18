"Будут тяжелые времена": у Зеленского обратились к украинцам
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Массированные обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны россии могут привести к отключениям электроэнергии и воды по всей Украине.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время телемарафона.
"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого… Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергии, так и водоснабжение или теплоснабжение", — сказал он.
Новость обновляется…