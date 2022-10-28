Зама Єрмака викрили у їзді на позашляховику з гумдопомоги: як він це пояснив

Журналісти помітили тенденцію користування політиком одним і тим самим авто

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, який часто інформує українців про ракетні обстріли та відновлення енергомережі, неодноразово був помічений у використанні службового автомобіль, який американська компанія General Motors передала в якості гуманітарної допомоги та для евакуації людей з місць бойових дій. Сам політик пояснив це.

Це з'ясували журналісти українського видання Bihus.Info, які також поділилися прикладами фотографій, де зафіксовано користування заступником Єрмака цього автомобіля. Самі світлини були взяті з короткоих відео, які Тимошенко викладає на своїй сторінці у Фейсбук в якості звіту про поїздки в різні регіони України, де спілкується з місцевими і владою.

Позашляховик на фото

Скрізь новий позашляховик Chevrolet Tahoe той самий. Ще з весни він почав з'являтися в сюжетах Тимошенка. Слід зазначити, що саме в той період американська компанія General Motors відповіла на заклик українського керівництва і передала Україні 50 таких Chevrolet Tahoe з ціллю використовувати їх для гуманітарних цілей, щоб вивозити людей з зони бойових дій. Авто були передані саме Міністерству інфраструктури України.

"Це був дуже корисний досвід – бути частиною команди General Motors, яка кинулася в бій, долала перешкоди і рухалася, щоб доставити ці такі необхідні автомобілі уряду України для гуманітарної роботи", – розповів тоді про передачу автомобілів речник General Motors Джордж Свігос.

Коментар Джорджа Свігоса

Після цього ці 50 автомобілів були розподілені між різними установами і мінімум один з них був відданий у користування Державного управління справами, яким опікується Офіс Президента. Тож автомобіль з гуманітарної допомоги тепер використовується як службове авто Кирила Тимошенка.

"Дивіться, я дійсно їжджу на Шевроле Тахо, це автомобіль Державного управління справами, це не моя особиста автівка чи ще когось. Це на балансі держави, Державного управління справами, яке забезпечує автівками і Офіс Президента", – пояснив цю ситуацію Кирило Тимошенко у розмові з журналістами Bihus.Info.

Він також зазначив, що на цьому позашляховику вже наїздили близько 40 000 кілометрів. Тимошенко їздить разом зі співробітниками Офісу, регіонального департаменту, тому що намагається якомога швидше їхати на деокуповані території, щоб проконтролювати те, що там відбувається.

До того ж він підкреслив, що це авто неброньоване, а отже для фронту така автівка не підійде. Суттєвого дефіциту транспортних засобів у військових, Тимошенко, за його ж словами, не бачить.

Розслідування журналістів

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Кирило Тимошенко розповів, що українцям слід готуватися до важких часів у найближчому майбутньому через обстріли росіянами і відключення електроенергії.