"Будуть важкі часи": у Зеленського звернулися до українців

Росіяни намагаються позбавити Україну електрики

У зв'язку з масованим обстрілом України зранку 18 жовтня, ворожі ракети влучили в кілька об'єктів критичної інфраструктури одразу в низці українських регіонів. Це спричинило відключення електроенергії та води в деяких населених пунктах та районах міст, але в подальшому може призвести до відключення по всій Україні.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону. Як зазначаэться, у результаті ракетних обстрілів у вівторок, 18 жовтня, постраждали деякі об’єкти енергетичної інфраструктури Насамперед, мова йде про Житомирську область, де один з об’єктів зруйнований.

"У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого… Тому треба готуватися до того, що як електроенергії, так і водопостачання чи теплопостачання", — сказав він.

Крім того, представник Офісу президента повідомив, що постраждали об’єкти інфраструктури в Миколаєві та Дніпрі. За його словами, в Україні "у найближчому майбутньому будуть важкі часи" і можливі віялові відключення електроенергії, але працівники інфраструктури намагатимуться якнайшвидше відновити постачання води і світла.

"По місту Києву було влучання в великий об’єкт енергетичної сфери. Зруйновано багато чого на цьому об’єкті. Зараз на Троєщині та в деяких районах міста відсутнє водопостачання та електропостачання", — розповів він.

Ефір телемарафону, де виступив Тимошенко

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Житомирі було обстріляно енергосистему. Частина міста сидить без світла та води. Серйозну пожежу намагаються загасити рятувльники.