Новый Porsche и загородный дом: СМИ узнали о недешевых предпочтениях зама Ермака

Чиновник не отказался от комментариев и попытался объяснить каждую "весомую" покупку

Не успел поутихнуть скандал насчет использования замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко автомобиля, предоставленного в качестве гуманитарной помощи, как журналисты смогли отыскать еще несколько интересных моментов насчет весьма роскошной жизни чиновника. Среди прочего — его несколько раз замечали за рулем дорогого Porsche Taycan (к слову, 2021 года выпуска). К тому же у него обнаружился большой загородный дом, который, правда, официально находится в аренде.

Больше подробностей рассказал корреспондент "Украинской правды" Михаил Ткач в свежем расследовании, передает "Телеграф". Представители издания проанализировали снимки с дорожных камер, что входят в систему "Безопасный город", а также просмотрели некоторые финансовые документы, что находятся в открытом доступе.

Что за машина?

Новенький Porsche Taycan был замечен в Киеве еще в июне. В основном камеры фиксировали транспортное средство на Старообуховской и Новообуховской трассах, которые находятся рядом со знаменитой Конча-Заспой. Не единожды за рулем авто находился мужчина, который был похож на Кирилла Тимошенко, однако качество снимков не позволяло судить об этом со стопроцентной уверенностью. Впрочем, записи за 30 июля были более разборчивыми — там Тимошенко заснят в автомобиле вместе с сыном.

Сообщается, что порой за рулем также ездила женщина, рядом с которой иногда можно было заметить похожего на зама Ермака мужчину. Также на лобовом стекле Porsche находился специальный пропуск от КГГА, позволяющий ездить в комендантский час.

Как удалось узнать "УП", автомобиль принадлежит ТОВ "Новем Логистик", зарегистрированного в Киеве по улице Парковая дорога, 16а. Здесь, к слову, находится конгрессно-выставочный центр "Парковый", где раньше часто собирались представители фракции "Слуга народа".

По словам самого Кирилла Тимошенко, он действительно пользовался дорогим Porsche, брал ее у Давитяна три или четыре раза, однако вернул назад несколько месяцев назад. Неправда, как минимум, состоит в том, что камеры наблюдения фиксировали Тимошенко за рулем машины не менее десяти раз.

Давитян, который также не отказался пообщаться с журналистами, заявил, что давал автомобиль на проведение "тест-драйва", ведь именно ему машина не подошла.

А что с домом?

Разговоры о весьма дорогом загородном имении, в котором может жить Тимошенко, начались после того, как сам чиновник начал публиковать больше материалов в соцсетях. Любопытные подписчики исследовали местность, в которой он занимался утренними пробежками, после чего заключили, что он может жить в одном из топовых поселений для украинской элиты под Киевом.

"УП" не раскрывает названия населенного пункта, однако опубликовала сам снимок загородного дома, где проживает заместитель главы ОП. К слову, чиновник сам подтвердил этот факт, подчеркнув, что арендует данное жилье. Отметим, что это имение занимает почти 1200 кв.м и принадлежит бизнесмену Игорю Никонову, который считается одним из ста богатейших украинцев.

Загородный дом, где живет Тимошенко

Кирилл Тимошенко объясняет, что выехал вместе с семьей за город "из соображений безопасности", ведь его личное жилье находится в весьма опасном, если расценивать с точки ракетных ударов, месте. Помимо этого он согласился показать договор аренды на загородный дом. Как оказалось, официально арендатором является его супруга, а сумма, вносимая в месяц за проживание, составляет 230 тысяч гривен (около 6000 долларов).

Интересно, что специалисты по рынку недвижимости говорят, что это весьма дешевая сумма, ведь обычно подобные дома могут обойтись арендаторам от 10 до 25 тысяч долларов. Неудивительно, что журналистов сразу заинтересовало, могло ли на снижение аренды повлиять, к примеру, помощь Тимошенко для Никонова, который занимается строительным бизнесом. Хотя сам чиновник отрицает подобное.

К слову, Тимошенко утверждает, что ему и его родным хватает финансов, чтобы иметь возможность и арендовать имение, и купить дорогой "Порше", если бы они этого захотели. Впрочем, они обходятся лишь арендой и "тест-драйвом". К слову, декларации политика подтверждают его слова насчет обеспеченности.

Впрочем, журналистов "УП" больше интересует то, а насколько "ко времени" является подобная роскошь, пока в Украине идет война.

"Если среди героев и читателей этого материала найдутся те, кто скажет: сейчас не ко времени рассказывать, что заместитель руководителя Офиса президента ездит на новом Порше, надеемся, эти же люди смогут поставить себе по крайней мере еще один вопрос. А ко времени ли заместителю руководителя Офиса президента ездить на новом Порше?" — резюмировал Михаил Ткач.

Напомним, ранее "УП" разбирала кейс со строительством дорог и тратой большой суммы денег в Днепропетровской области. Как оказалось, в схеме могут быть замешаны глава Днепропетровской ОВА и его знакомая фитнес-тренер.