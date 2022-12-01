Новий Porsche і заміський будинок: ЗМІ дізналися про недешеві смаки заступника Єрмака

Чиновник не відмовився від коментарів і спробував пояснити кожну "вагому" покупку

Не встиг вщухнути скандал щодо використання заступника голови Офісу президента Кирилом Тимошенком автомобіля, наданого в якості гуманітарної допомоги, як журналісти змогли відшукати ще кілька цікавих моментів щодо вельми розкішного життя чиновника. Серед іншого — його кілька разів помічали за кермом дорогого Porsche Taycan (до речі, 2021 року випуску). До того ж, у нього виявився великий заміський будинок, який, щоправда, офіційно знаходиться в оренді.

Більше подробиць розповів кореспондент "Української правди" Михайло Ткач у свіжому розслідуванні, повідомляє "Телеграф". Представники видання проаналізували знімки з дорожніх камер, що входять до системи "Безпечне місто", а також переглянули деякі фінансові документи, що знаходяться у відкритому доступі.

Що це за машина?

Новий Porsche Taycan був помічений у Києві ще в червні. В основному камери фіксували транспортний засіб на Старообухівській та Новообухівській трасах, що знаходяться поряд із знаменитою Конча-Заспою. Не раз за кермом авто знаходився чоловік, який був схожий на Кирила Тимошенка, проте якість знімків не дозволяла судити про це зі стовідсотковою впевненістю. Втім, записи за 30 липня були більш розбірливими — там Тимошенко знято в автомобілі разом із сином.

Повідомляється, що часом за кермом також їздила жінка, поряд з якою іноді можна було помітити схожого на заступника Єрмака чоловіка. Також на лобовому склі Porsche знаходилася спеціальна перепустка від КМДА, що дозволяє їздити в комендантську годину.

Як вдалося дізнатися "УП", автомобіль належить ТОВ "Новем Логістик", зареєстрованого у Києві на вулиці Паркова дорога, 16а. Тут, до речі, знаходиться конгресно-виставковий центр "Парковий", де раніше часто збиралися представники фракції "Слуга народу". Її власником є бізнесмен Вемір Давітян.

За словами самого Кирила Тимошенко, він справді користувався дорогим Porsche, брав її у Давітяна три чи чотири рази, проте повернув кілька місяців тому. Неправда як мінімум полягає в тому, що камери спостереження фіксували Тимошенко за кермом машини не менше десяти разів.

Давітян, який також не відмовився поспілкуватися з журналістами, заявив, що давав автомобіль на проведення тест-драйву, адже саме йому машина не підійшла.

А що з будинком?

Розмови про вельми дорогий заміський маєток, в якому може жити Тимошенко, почалися після того, як сам чиновник почав публікувати більше матеріалів у соцмережах. Цікаві передплатники досліджували місцевість, де він займався ранковими пробіжками, після чого зробили висновок, що він може жити в одному з топових поселень для української еліти під Києвом.

"УП" не розкриває назви населеного пункту, проте опублікувала саму фотографію заміського будинку, де проживає заступник голови ОП. До речі, чиновник сам підтвердив цей факт, наголосивши, що орендує це житло. Зазначимо, що цей маєток займає майже 1200 кв.м і належить бізнесменові Ігорю Ніконову, який вважається одним із ста найбагатших українців.

Заміський будинок, де мешкає Тимошенко

Кирило Тимошенко пояснює, що виїхав разом із сім’єю за місто "з міркувань безпеки", адже його особисте житло знаходиться у досить небезпечному, якщо розцінювати з точки ракетних ударів, місці. Крім цього, він погодився показати договір оренди на заміський будинок. Як виявилось, офіційно орендарем є його дружина, а сума, що вноситься на місяць за проживання, становить 230 тисяч гривень (близько 6000 доларів).

Цікаво, що фахівці з ринку нерухомості кажуть, що це досить дешева сума, адже зазвичай подібні будинки можуть коштувати орендарям від 10 до 25 тисяч доларів. Не дивно, що журналістів одразу зацікавило, чи могла на зниження оренди вплинути, наприклад, допомога Тимошенко Ніконову, який займається будівельним бізнесом. Хоча сам чиновник заперечує таке.

До речі, Тимошенко стверджує, що йому та його рідним вистачає фінансів, щоб мати можливість і орендувати маєток, і купити дорогий "Порше", якби вони цього захотіли. Втім, вони обходяться лише орендою та "тест-драйвом". До слова, декларації політика підтверджують його слова щодо забезпеченості.

Втім, журналістів "УП" більше цікавить те, а наскільки "на час" є подібна розкіш, поки в Україні триває війна.

"Якщо серед героїв та читачів цього матеріалу знайдуться ті, хто скаже: зараз не вчасно розповідати, що заступник керівника Офісу президента їздить на новому Порші, сподіваємося, ці ж люди зможуть поставити собі принаймні ще одне питання. А чи до часу заступнику керівника Офісу президента їздити на новому Порші?" — резюмував Михайло Ткач.

Нагадаємо, раніше "УП" розбирала кейс із будівництвом доріг та витрачанням великої суми грошей у Дніпропетровській області. Як виявилось, у схемі можуть бути замішані голова Дніпропетровської ОВА та його знайома фітнес-тренер.