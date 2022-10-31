"Я цього і не приховував": заступник Єрмака пояснив, навіщо йому знадобився автомобіль з гумдопомоги (відео)

Він вже ініціював його передачу у прифронтовий регіон, а також пообіцяв ЗСУ допомогу від себе

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, якого звинуватили у використанні у власних цілях автомобіля з гуманітарної допомоги, офіційно прокоментував інцидент, зазначивши що Chevrolet Tahoe дійсно використовувалося ним як службовий автомобіль і він цього зовсім не приховував.

Відповідне звернення заступник Єрмака опублікував у власному Telegram-каналі у понеділок, 31 жовтня.

За його словами, вищевказаний автомобіль перебуває на балансі Державного Управління Справами — саме ця установа забезпечує автомобілями Офіс президента.

"На цій автівці я їздив у багато поїздок, використовував її у службових цілях. Ми з командою були у багатьох регіонах, фактично проїхали всю країну. Намагаємось якнайшвидше добиратися до всіх деокупованих регіонів, щоб там на місці координувати всю роботу. Були в Ізюмі, У Харкові, у Лимані останні тижні… І будемо їздити і надалі", — зазначив Тимошенко.

Після цього замголови ОП заявив, що він більше не буде користуватися цим авто. Ба більше, він вже звернувся до Державного управління справами з проханням, щоб Chevrolet Tahoe передали в один з прифронтових регіонів, де його використовуватимуть у гуманітарних цілях.

Також Тимошенко додав, що цього тижня передасть на потреби ЗСУ три пікапи, а надалі буде значно більше розповідати, щоб він зробив для країни як волонтер, адже до цього про свої дії у цьому напрямку він говорив замало.

Тимошенко розповів, чому користувався автомобілем Chevrolet Tahoe з гумдопомоги

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з народних обранців оновив власні автопарки за пів року з моменту повномасштабного російського вторгнення.