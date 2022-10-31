"Я этого и не скрывал": заместитель Ермака объяснил, зачем ему понадобился автомобиль из гумпомощи (видео)

Он уже инициировал его передачу в прифронтовый регион, а также пообещал ВСУ помощь от себя

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, которого обвинили в использовании в собственных целях автомобиля по гуманитарной помощи, официально прокомментировал инцидент, отметив, что Chevrolet Tahoe действительно использовался им как служебный автомобиль и он этого вовсе не скрывал.

Соответствующее обращение заместитель Ермака опубликовал в собственном Telegram-канале в понедельник, 31 октября.

По его словам, вышеуказанный автомобиль находится на балансе Государственного управления делами — именно это учреждение обеспечивает автомобилями офис президента.

"На этой машине я ездил во много поездок, использовал ее в служебных целях. Мы с командой были во многих регионах, фактически проехали всю страну. Стараемся как можно быстрее добираться до всех деоккупированных регионов, чтобы там на месте координировать всю работу. Были в Изюме, Харькове, в Лимане последние недели... И будем ездить и дальше", — отметил Тимошенко.

После этого замглавы ОП заявил, что он больше не будет пользоваться этим авто. Более того, он уже обратился в Государственное управление делами с просьбой, чтобы Chevrolet Tahoe передали в один из прифронтовых регионов, где его будут использовать в гуманитарных целях.

Также Тимошенко добавил, что на этой неделе передаст на нужды ВСУ три пикапа, а в дальнейшем будет гораздо больше рассказывать, что он сделал для страны как волонтер, ведь до этого о своих действиях в этом направлении он говорил мало.

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