Владелица "Дождя" плакала зря: в скандале с телеканалом новый поворот

В "Дожде" мнения об увольнении Коростылева разделились

Главный редактор оскандалившегося российского телеканала "Дождь" Тихон Дзядко не солидарен с мнением его владелицы Наталии Синдеевой, которая, со слезами на глазах, просила уволенного Алексея Коростылева вернуться обратно на работу.

Так, в эфире латвийской телепередачи Kas notiek Latvijā, ведущий задал главному редактору "Дождя" вопрос о ситуации с увольнением Коростылева и слезными просьбами Синдеевой о его возвращении. А также подчеркнул, что вопрос Коростылева для латвийской публики, которой служба госбезопасности заявила, что он персона нон грата, является важным вопросом. В ответ на это Дзядко заявил, что он якобы не солидарен с позицией Синдеевой и, что она вообще не влияет на кадровую политику канала.

"То, что она (Синдеева — Ред.) опубликовала накануне это её высказывание в её соцсетях. Я главный редактор, я отвечаю за редакционную политику и за кадровую политику в редакции. Синдеева не отвечает за кадровую политику редакции поскольку собственник не имеет права вмешиваться в редакционную деятельность. Поэтому это её высказывание, в реальности телеканал "Дождь" не приглашает Алексея Коростылева обратно на работу", — заявил Дзядко.

В ответ на уточняющий вопрос ведущего о том, не собирается ли Дзядко пересмотреть со временем свою позицию, главный редактор "Дождя" добавил — "Нет, конечно-же".

Напомним, что скандал вокруг телеканала "Дождь" развернулся после того, как в его эфире журналист Алексей Коростылев заявил о помощи редакции мобилизованным российским гражданам. В сети в связи с данными высказывания поднялась целая волна негодования, а министр обороны Латвии, из которой сейчас происходит вещание телеканала, Артис Пабрикс и вовсе заявил, что "Дождь" должен вернуться обратно к себе в россиию. Кроме того, стало известно, что скандал с высказыванием журналиста оказался далеко не первым зашкваром канала. И хотя главный редактор заявил об увольнении Коростылева, что якобы должно говорить об осознании ошибки, сама владелица канала Синдеева ошарашила общественность своими слезными просьбами о возвращении горе-журналиста. Концом истории с вещанием "Дождя" на территории Латвии стало решение Национального совета по электронным СМИ страны об аннулировании его лицензии. Свою позицию в совете объяснили тем, что руководство "Дождя" "не осознает значимости и серьезности нарушений".