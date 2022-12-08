Власниця "Дождя" плакала даремно: у скандалі з телеканалом новий поворот

У "Дожді" думки про звільнення Коростильова розділилися

Головний редактор російського телеканалу "Дождь", що оскандалився, Тихон Дзядко не солідарний з думкою його власниці Наталії Синдєєвої, яка, зі сльозами на очах, просила звільненого Олексія Коростильова повернутися назад на роботу.

Так, в ефірі латвійської телепередачі Kas notiek Latvijā, ведучий поставив головному редактору "Дождя" питання щодо ситуації зі звільненням Коростильова та слізними проханнями Синдеєвої про його повернення. А також наголосив, що питання Коростильова для латвійської публіки, якою служба держбезпеки заявила, що він є персона нон грата, є важливим питанням. У відповідь на це Дзядко заявив, що він нібито не солідарний із позицією Сіндєєвої і що вона взагалі не впливає на кадрову політику каналу.

"Те, що вона (Синдєєва — Ред.) опублікувала напередодні це її висловлювання в її соцмережах. Я головний редактор, я відповідаю за редакційну політику та за кадрову політику в редакції. Синдєєва не відповідає за кадрову політику редакції, оскільки власник не має права втручатися в редакційну діяльність. Тому це її висловлювання, насправді телеканал "Дождь" не запрошує Олексія Коростильова назад на роботу", — заявив Дзядко.

У відповідь на уточнююче питання ведучого про те, чи не збирається Дзядко переглянути згодом свою позицію, головний редактор "Дождю" додав — "Ні, звичайно ж".

Нагадаємо, що скандал навколо телеканалу "Дождь" розгорнувся після того, як у його ефірі журналіст Олексій Коростильов заявив про редакцію мобілізованих російських громадян. У мережі у зв’язку з даними висловлювання піднялася ціла хвиля обурення, а міністр оборони Латвії, з якої зараз відбувається мовлення телеканалу, Артіс Пабрікс взагалі заявив, що "Дождь" має повернутися назад до себе в росію. Крім того, стало відомо, що скандал із висловом журналіста виявився далеко не першим зашкваром каналу. І хоча головний редактор заявив про звільнення Коростильова, що нібито має говорити про усвідомлення помилки, сама власниця каналу Синдєєва приголомшила громадськість своїми слізними проханнями про повернення горе-журналіста. Кінець історії з мовленням "Дождю" на території Латвії стало рішення Національної ради з електронних ЗМІ країни про анулювання його ліцензії. Свою позицію у раді пояснили тим, що керівництво "Дождю" "не усвідомлює значущості та серйозності порушень".