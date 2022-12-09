Мэра Чернигова со скандалом отстранили: как до этого дошло и при чем тут Банковая

В последнее время Атрошенко не везет настолько, что его фамилия может стать синонимом слова "неудача"

Одной из громких политических историй последних дней в Украине является отстранение городского головы Чернигова Владислава Атрошенко. После целой цепи неудач (например, сорванных командировочных выездов) 7 декабря его от должности отстранил суд Львова. Атрошенко обязали уплатить 6 800 грн штрафа и на год лишили права занимать государственные должности.

Сам Атрошенко рассказал, что пока в отставку не уходит и будет обжаловать решение. Разбираемся, что произошло и какую роль в этой истории занимает Офис президента.

Хронология проблем мэра Чернигова

Давос . В апреле глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус пытался запретить Атрошенко выезд на Всемирный экономический форум в Давосе. Однако мэр Чернигова все-таки туда добрался — оказалось, что начальник ОВА не наделен полномочиями по запрету выезда за границу городского головы, передает ZN.ua.

. В апреле глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус пытался запретить Атрошенко выезд на в Давосе. Однако мэр Чернигова все-таки туда добрался — оказалось, что начальник ОВА не наделен полномочиями по запрету выезда за границу городского головы, передает ZN.ua. Соглашение по пересечению границы Атрошенко получил у военного комиссара Черниговской области. Участие в форуме означало возможность найти дополнительные инструменты восстановления города, от которого в тот момент как раз удалось отогнать российские войска.

19 июня Атрошенко не пропустили через пункт пропуска на польской границе в командировку в Жешув. Там планировал подписать договор о партнерстве между городами.

2 июля Атрошенко не выпустили в Лугано, куда он планировал ехать на международную конференцию по восстановлению Украины.

Отметим, что на особое отношение к Атрошенко еще в 2021 году обращал внимание Комитет избирателей Украины. Там заявляли, что, мол, за два месяца в Чернигове было проведено обысков в 5 раз больше, чем за предыдущие 6 лет.

Конфликт с офисом президента?

Причиной проблем с выездом за границу Атрошенко называл политику некоторых чиновников из Офиса Президента.

"Им безразлично, что конференция в Лугано является уникальной возможностью для Украины привлечь средства на восстановление. Безразлично по официальным приглашениям. Безразлично на людей. Безразлично на Украину. Они играют в политику. Пока идет война. Пока погибают люди", — написал после запрета на выезд в июле Атрошенко.

Так, в начале полномасштабного вторжения россии Чернигов попал в осаду, а город обстреливали из истребителей, ракет и артиллерии. Как результат, по словам Атрошенко, на момент изгнания российской армии из региона город был разрушен на 70%.

После решения суда о его отстранении мэр записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому. Атрошенко обратил внимание, что решение суда было принято в День местного самоуправления.

"Таким образом, ваши подчиненные, господин президент, ярко показали, что они думают о местном самоуправлении и какое место отводят демократии и народу Украины ", — написал Атрошенко.

Примечательно, что Атрошенко поддержал и мэр Киева Виталий Кличко, возглавляющий Ассоциацию городов Украины. А заявлению АГУ даже упомянули, что президент наградил Атрошенко орденом "За мужество".

Глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко предполагает, что глубинным основанием для политического конфликта могло стать то, что в июле 2021 Атрошенко публично принял участие в съезде политической партии "Удар" и договорился с ними о сотрудничестве.

"Это дело, по-моему, может быть не столько желанием сбросить Атрошенко, сколько попыткой надавить на него с целью, чтобы он вошел в определенные политические договоренности или что-то подобное", — передает слова Божко "Суспільне".

В самом Офисе президента ситуацию с Атрошенко никак не комментировали. Лишь в июле заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, среди прочего отвечающий за связи с регионами, намекнул мэру Чернигова, что город обойдется и без него.

Как с этим связана Tesla жены Атрошенко

Поводом для отстранения стала история с вывозом за границу автомобиля жены Атрошенко.

По данным НАПК, в августе 2022 года мэр приказал водителю вывезти за границу автомобиль жены Tesla Model X. Там трактовали это как конфликт интересов, поскольку водитель должен возить только мэра исключительно в рамках исполнения им должностных обязанностей. Сама же жена 5 марта покинула территорию Украины за рулем служебного Toyota Camry.

Водитель якобы получил из бюджета деньги, в том числе на бензин, а его поездку оформили как командировку. Бюджет Чернигова затем оплачивал лизинговые платежи за указанный автомобиль.

В сентябре НАПК составило протокол о конфликте интересов по ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП. Именно по этому протоколу Яворивский районный суд его отстранил.

Впрочем, неофициальных вопросов к Атрошенко куда больше. Местные активисты, в частности, обвиняли мэра в махинациях с раздачей волонтерской помощи, а также в дискредитации ВСУ.

"Военные со своей бл**ской тактикой ухандохают огород", — сказала человек с голосом, похожим на Атрошенко во время одного из заседаний в начале вторжения.

Сотрудник городского совета Андрей Ткач подтвердил, что слова принадлежат мэру, но были вырваны из контекста.

Кроме прочего, когда город был в осаде, Атрошенко обвиняли чуть ли не в сдаче позиций врагу. Соответствующие заявления даже передавали в СБУ, акцентируя, что мэр в своих обращениях прямо называл некоторые военные объекты. Впрочем, ни одного движения по этому вопросу дальше не последовало.

Отметим, что у центральных властей не со всеми мэрами хорошие отношения. К примеру, конфликт с тем же столичным руководителем Виталием Кличко недавно снова вышел в публичную плоскость. О причинах мы рассказывали здесь.