Мэра Чернигова отстранили от должности на год: в чем причина

Суд считает, что чиновник действовал в условиях конфликта интересов

Мэра Чернигова Владислава Атрошенко, которого после начала вторжения дважды не выпустили за границу, оштрафовали на сумму в 6,8 тысячи гривен и лишили права занимать государственные должности сроком на один год. Тем самым он больше не может исполнять обязанности городского главы.

Как проинформировала пресс-служба НАПК, соответствующее решение принял Яворовский суд Львова, который признал, что чиновник действовал в условиях конфликта интересов.

В сообщении указано, что в августе текущего года Атрошенко дал указание своему водителю вывезти за границу автомобиль Tesla Model X, который принадлежит его жене. Отмечается, что таким образом мэр действовал в условиях конфликта интересов, поскольку водитель обеспечивает обслуживание транспортных средств исключительно в рамках исполнения должностных обязанностей.

Стоит напомнить, что Атрошенко в июне не выпустили за границу, когда тот пытался попасть на сессию в польский Жешув, тогда он заявил, что точно так же его не пускали в командировку в Давос.

В июле он записал видеообращение, в котором обвинил сотрудников Офиса президента в политическом давлении. Стоит отметить, что замглавы ОП Кирилл Тимошенко намекал на то, что Чернигов может остаться без мэра.