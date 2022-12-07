Мера Чернігова усунули з посади на рік: у чому причина

Суд вважає, що чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів

Мера Чернігова Владислава Атрошенка, якого після початку вторгнення двічі не випустили за кордон, оштрафували на суму 6,8 тисячі гривень і позбавили права обіймати державні посади терміном на один рік. Тим самим він більше не може виконувати обов’язки міського голови.

Як поінформувала пресслужба НАЗК, відповідне рішення ухвалив Яворівський суд Львова, який визнав, що чиновник діяв в умовах конфлікту інтересів.

У повідомленні зазначено, що у серпні поточного року Атрошенко дав вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль Tesla Model X, який належить його дружині. Зазначається, що у такий спосіб мер діяв в умовах конфлікту інтересів, оскільки водій забезпечує обслуговування транспортних засобів виключно у рамках виконання посадових обов’язків.

Варто нагадати, що Атрошенка в червні не випустили за кордон, коли той намагався потрапити на сесію до польського Жешува, тоді він заявив, що так само його не пускали у відрядження до Давосу.

У липні він записав відеозвернення, в якому звинуватив співробітників Офісу президента в політичному тиску. Варто зазначити, що заступник голови ВП Кирило Тимошенко натякав на те, що Чернігів може залишитися без мера.