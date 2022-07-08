"Мешаю вашим подчиненным": мэр Чернигова обратился к Зеленскому с громким заявлением

Чиновник просит главу государства не допустить страданий жителей Чернигова

Центральная и местная власть должны работать сообща, чтобы не допустить разъединения украинцев во время войны и после нее. С таким главным посылом к президенту Владимиру Зеленскому обратился мэр Чернигова Владислав Атрошенко. Как известно, чиновника с начала лета не выпускают за границу, находя для этого все новые поводы, хотя он пытается наладить отношения с иностранными коллегами.

Видео-спич был опубликован на официальной Facebook-странице Атрошенко в пятницу, 8 июля. Он подчеркнул, что это его первое официальное обращение к Зеленскому за помощью.

По словам Атрошенко, некоторые подчиненные президента не слишком благосклонны к тому, как мэр Чернигова строит свою политику, а потому всячески пресекают его попытки налаживания внешнеполитических связей.

"Причина проста: им мешает мэр, которого поддержали почти 86% избирателей и который говорит правду и защищает интересы черниговцев, а не чиновников", — подчеркнул Владислав Атрошенко.

Чиновник говорит, что это проявляется не только в повторяющихся запретах выезда за границу, но и в "приветах" от силовиков, различных информационных атаках, а также блокированию нормальной работы. Последняя же сейчас, в основном, заключается в восстановлении Чернигова после жестоких атак российских оккупантов.

Владислав Атрошенко уверен, что его могут попытаться убрать с должности, при чем незаконно. Поэтому он и просит Зеленского вмешаться в ситуацию, приструнив своих подчиненных, которые пытаются вести политическую атаку.

"Черниговцы ожидают вашего непредубежденного и взвешенного решения. Ждут, что вы будете с людьми. Как это было всегда. И особенно — в начале войны", — подытожил мужчина.

Стоит отметить, что после второй попытки Атрошенко покинуть Украину, которая обернулась неудачей, замглавы ОП Кирилл Тимошенко завуалировано намекнул на возможное отстранение мэра Чернигова с его должности.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кабмине могут готовить новые кадровые перестановки. Под прицелом — должность министра соцполитики.