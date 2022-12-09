Мера Чернігова зі скандалом відсторонили: як до цього дійшло і до чого тут Банкова

Останнім часом Атрошенку не щастить настільки, що його прізвище може стати синонімом слова "невдача"

Однією з гучних політичних історій останніх днів в Україні є відсторонення міського голови Чернігова Владислава Атрошенка. Після цілого ланцюга невдач (приміром, зірваних виїздів у відрядження) 7 грудня його від посади відсторонив суд Львова. Атрошенка зобов’язали сплатити 6 800 грн штрафу та на рік позбавили права обіймати державні посади.

Сам Атрошенко розповів, що поки у відставку не йде та буде оскаржувати рішення. Розбираємось, що ж сталося та яку роль в цій історії займає Офіс президента.

Хронологія негараздів мера Чернігова

Давос . У квітні голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус намагався заборонити Атрошенку виїзд на Всесвітній економічний форум у Давос. Однак мер Чернігова все-таки туди дістався — виявилося, що начальник ОВА не наділений повноваженнями щодо заборони виїзду за кордон міського голови, передає ZN.ua.

. У квітні голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус намагався заборонити Атрошенку виїзд на у Давос. Однак мер Чернігова все-таки туди дістався — виявилося, що начальник ОВА не наділений повноваженнями щодо заборони виїзду за кордон міського голови, передає ZN.ua. Погодження щодо перетину кордону Атрошенко отримав у військового комісара Чернігівської обл. Участь у форумі означала можливість знайти додаткові інструменти відбудови міста, від якого в той момент якраз вдалось відігнати російські війська.

19 червня Атрошенка не пропустили через пункт пропуску на польському кордоні у відрядження до Жешува. Там він планував підписати договір про партнерство між містами.

2 липня Атрошенка не випустили до Лугано, куди він планував їхати на міжнародну конференцію з відновлення України.

Зазначимо, що на особливе ставлення до Атрошенка ще у 2021 році звертав увагу Комітет виборців України. Там заявляли, що, мовляв, за два місяці у Чернігові було проведено обшуків у 5 разів більше, ніж за попередні 6 років.

Конфлікт з Офісом президента?

Причиною проблем із виїздом за кордон Атрошенко називав політику деяких чиновників з Офісу Президента.

"Їм байдуже, що конференція в Лугано є унікальною можливістю для України залучити кошти на відновлення. Байдуже на офіційні запрошення. Байдуже на людей. Байдуже на Україну. Вони граються в політику. Поки йде війна. Поки гинуть люди", — написав після заборони виїзду у липні Атрошенко.

Так, на початку повномасштабного вторгнення росії Чернігів потрапив у облогу, а місто обстрілювали із винищувачів, ракет та артилерії. Як результат — за словами Атрошенка, на момент вигнання російської армії з регіону, місто було зруйновано на 70 %.

Після рішення суду про його відсторонення мер записав звернення до президента Володимира Зеленського. Атрошенко звернув увагу, що рішення суду було ухвалено у День місцевого самоврядування.

"Таким чином ваші підлеглі, пане президенте, яскраво показали, що вони думають про місцеве самоврядування і яке місце відводять демократії та народу України", – написав Атрошенко.

Показово, що Атрошенка підтримав і мер Києва Віталій Кличко, який очолює Асоціацію міст України. А заяві АМУ навіть згадали, що президент нагородив Атрошенка орденом "За мужність".

Голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко припускає, що глибинною підставою для політичного конфлікту могло стати те, що у липні 2021 року Атрошенко публічно взяв участь у з’їзді політичної партії "Удар" та домовився з ними про співпрацю.

"Ця справа, як на мене, може бути не стільки бажанням скинути Атрошенка, скільки спробою натиснути на нього з метою, щоб він увійшов у певні політичні домовленості або щось подібне", — передає слова Божка "Суспільне".

У самому Офісі президента ситуацію з Атрошенком жодним чином не коментували. Лише у липні заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, який серед іншого відповідає за зв’язки з регіонами, натякнув меру Чернігова, що місто обійдеться і без нього.

Як з цим пов’язана Tesla дружини Атрошенка

Приводом для відсторонення стала історія з вивезенням за кордон автомобіля дружини Атрошенка.

За даними НАЗК, у серпні 2022 року мер наказав водієві вивезти за кордон автівку дружини Tesla Model X. Там трактували це як конфлікт інтересів, оскільки водій мав возити лише мера виключно в межах виконання ним посадових обов’язків. Сама ж дружина 5 березня покинула територію Україн за кермом службового Toyota Camry.

Водій нібито отримав з бюджету гроші, у тому числі на бензин, а його поїздку оформили як відрядження. Бюджет Чернігова потім оплачував лізингові платежі за вказаний автомобіль.

У вересні НАЗК склало протокол щодо конфлікту інтересів за ч. 1, 2 ст. 172–7 КУпАП. Саме за цим протоколом Яворівський районний суд його відсторонив.

Втім, неофіційних питань до Атрошенка куди більше. Місцеві активісти зокрема звинувачували мера у махінаціях з роздачею волонтерської допомоги, а також в дискредитації ЗСУ.

"Воєнниє со своєй бл**ской тактикой ухандохают город", — сказала людина з голосом, сходим на Атрошенка під час одного із засідань на початку вторгнення.

Працівник міської ради Андрій Ткач підтвердив, що слова належать меру, але були вирвані з контексту.

Крім іншого, коли місто було в облозі, Атрошенка звинувачували мало не в здачі позицій ворогу. Відповідні заяви навіть передавали в СБУ, акцентуючи, що мер у своїх зверненнях прямо називав певні військові об’єкти. Втім, жодного руху по цьому питанню далі не було.

Зазначимо, що у центральної влади не з усіма мерами хороші відносини. Наприклад, конфлікт з тим же столичним керівником Віталієм Кличком нещодавно знову вийшов в публічну площину. Про причини ми розповідали тут.