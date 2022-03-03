Такие потери, как после бомбардировки в 1941-м: как выглядит Чернигов сейчас (фото, видео)

Оккупанты продолжают обстреливать многоэтажные жилые массивы.

В четверг, 3 марта, на восьмой день войны с российскими оккупантами, продолжаются обстрелы крупных городов Украины.

Как сообщает Черниговская ОГА, российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре города.

Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия. Поблизости нет никаких военных объектов.

Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек. На месте работают спасатели.

Мэр города Владислав Атрошенко заявил, что такие потери, как сейчас, Чернигов понес во время бомбардировки нацистами в августе 1941-го.

"Сегодня город расстреливают крупнокалиберными ракетами, по нему наносят авиационные удары. Повреждены многие объекты и сооружения: памятники архитектуры, учебные заведения, больницы, десятки жилых домов. Подобные потери Чернигов понес во время бомбардировки нацистами 23-25 ​​августа 1941 года. На днях такие же преступления против города и против человечества наносит русская армия", — сказал Атрошенко.

Также мэр Чернигова добавил, что город не сдадут и будут бороться до смерти.

Отметим, что утром 3 марта россия обстреляла нефтебазу в Чернигове на территории госпредприятия "Комбинат Астра".

Напомним, что путинские войска обстреляли город Изям в Харьковской области. Многие здания разрушены дотла, еще больше — остались без окон, местный парк разбит вдребезги.

Кроме того, ночью 3 марта под массивный артобстрел снова попал Харьков. Сейчас центр города напоминает кадры из постапокалиптических фильмов, ведь почти все разрушено до основания.