"Русский мир, бл**ь": как после выглядит город Изюм после обстрелов российскими оккупантами (видео)

Местные жители не сдерживают эмоций, глядя на руины родного города

В ночь на четверг, 3 марта, российские оккупанты нанесли удар по городку Изюм в Харьковской области. Многие здания разрушены дотла, еще больше — остались без окон, местный парк разбит вдребезги.

Видеозаписями очевидцев сокрушительных последствий "русского мира" делится "Телеграф".

Фактически Изюм находится в 115 км от Харькова. Если же ехать между городами на автомобиле, придется преодолеть все 127 км.

Изюм на карте Украины

Известно, что россияне обстреливали не только административные объекты. Первый снаряд попал в жилой дом, где находилось восемь человек. К сожалению, все они погибли.

Предупреждаем: на видео присутствует очень много ненормативной лексики (18+).

Также были совершены налеты на изюмское отделение полиции и здание горсовета. Досталось и другим зданиям, и даже парку. Очевидцы утверждают, что по всему городу разбросало деревянные прививки, битое стекло и другие части разорванной архитектуры.

Некоторые объекты пострадали от пожаров, начавшихся в результате обстрелов и взрывов снарядов. В целом местные жители невероятно злы на россиян, которые пришли их "спасать", и напоминают, что именно такие последствия приносит "русский мир", куда бы он ни пришел.

Напомним, что ночью под массивной атакой путинских солдат был также и областной центр — Харьков. Сейчас центр города напоминает кадры из постапокалиптических фильмов, ведь почти все разрушено до основания.