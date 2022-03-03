"Русский мир, бл**ь": как после выглядит город Изюм после обстрелов российскими оккупантами (видео)
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Местные жители не сдерживают эмоций, глядя на руины родного города
В ночь на четверг, 3 марта, российские оккупанты нанесли удар по городку Изюм в Харьковской области. Многие здания разрушены дотла, еще больше — остались без окон, местный парк разбит вдребезги.
Видеозаписями очевидцев сокрушительных последствий "русского мира" делится "Телеграф".
Фактически Изюм находится в 115 км от Харькова. Если же ехать между городами на автомобиле, придется преодолеть все 127 км.
Известно, что россияне обстреливали не только административные объекты. Первый снаряд попал в жилой дом, где находилось восемь человек. К сожалению, все они погибли.
Предупреждаем: на видео присутствует очень много ненормативной лексики (18+).
Также были совершены налеты на изюмское отделение полиции и здание горсовета. Досталось и другим зданиям, и даже парку. Очевидцы утверждают, что по всему городу разбросало деревянные прививки, битое стекло и другие части разорванной архитектуры.
Некоторые объекты пострадали от пожаров, начавшихся в результате обстрелов и взрывов снарядов. В целом местные жители невероятно злы на россиян, которые пришли их "спасать", и напоминают, что именно такие последствия приносит "русский мир", куда бы он ни пришел.
Напомним, что ночью под массивной атакой путинских солдат был также и областной центр — Харьков. Сейчас центр города напоминает кадры из постапокалиптических фильмов, ведь почти все разрушено до основания.