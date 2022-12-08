"Цветы Украины” для рф? Вокруг “реконструкции” исторического здания в Киеве разгорается новый скандал

Здание хочет снести бизнесмен, которого связывают с Семей беглого экс-президента Виктора Януковича

Пока на передовой десятый месяц продолжается полномасштабная война с российскими оккупантами, в Киеве продолжается противостояние за здание с символическим названием "Цветы Украины". Его владельцы, связываемые с российским бизнесом и политиками времен Януковича, обещают реставрировать здание по улице Сечевых стрельцов в офисный центр, и уже обзавелись решением суда.

Так, во вторник, 6 декабря, общественная организация "Сохранить Цветы Украины", на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что Окружной административный суд Киева отменил решения Министерства культуры и информполитики, а также КГГА о внесении "Цветов Украины" в реестр памятников культурного наследия.

Тем самым, суд дал "зеленый свет" застройщику реконструировать его, хотя на самом деле под этим сами владельцы здания подразумевают превращение здания в еще один офисный центр.

Сам же конфликт вокруг "Цветов Украины" начался еще летом 2021 года.

Активисты и Минкульт против

Построенный в 1985 году Дом цветов Украины стал "зданием года" по мнению Союза архитекторов Украины и выполнял функции оранжереи, крупнейшего в столице цветочного магазина и прочие помещения схожего профиля.

Так здание выглядело в момент своего рождения

В какой-то момент здание стало частным, в настоящий момент им владеет ООО "Цветы Украины", чьи владельцы решили перепрофилировать его в офисный центр и в июле 2021 года начали работы по его сносу. Во всяком случае так оценили местные жители срезание 30-летнего винограда и демонтаж части элементов конструкции.

Несмотря на создание инициативной группы "Сохраним Цветы Украины" и интерес СМИ, 12 июля прошлого года начались работы по сносу фасада здания.

Строительная техника разрушает здание

Резонанс вышел настолько громким, что уже через 3 дня в обеспечение иска поданного от лица архитектора здания Николая Левчука, суд запретил какие-либо работы по демонтажу здания.

Уже в августе министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что "Цветы Украины" внесены в реестр государственных памятников местного значения, а значит, не подлежат никаким изменениям.

И вот спустя немногим более года становится известно, что ОАСК своим решением отменил статус памятника, но Александр Ткаченко снова заявил, что Министерство культуры подаст апелляцию, а значит "Цветы Украины" остаются памятником культуры, и владелец не имеет права проводить какие-либо работы.

"Цветы Украины" для российского бизнеса

Вскоре после скандала выяснилось, что как минимум один из владельцев здания и ООО "Цветы Украины" имеет тесные связи с российским бизнесом, а один из них – Алексей Пышный, даже был гражданином рф, причем дважды.

Один из владельцев Цветы Украины - Алексей Пышный

Так, расследование "Слідство-інфо" выяснило, что человеку чьи данные совпадают с данными Алексея Пышного, принадлежали как минимум 3 фирмы в рф – "Мост Кэпител", "Индастриал-инвест" и группа компаний "Возрождение". Причем последняя поставляла трубы различным российским госструктурам, на чем заработало порядка 65 миллионов гривен.

Бизнес Алексея Пышного в рф

Сам Пышный это опроверг, как и умолчал о двух паспортах, которые как выяснило "Слідство-інфо", бизнесмен получал дважды – сперва в 2014 году в Крыму, а затем еще и в 2016 году. При этом в Украине бизнесмен владеет рядом фирм, которые имеют схожие названия с российскими, к примеру группа компаний "Возрождение" и "Мост Кэпител".

Более того, как обратил внимание "Телеграф", еще в далеком 2013 году Алексей Пышный и его партнер по ООО "Цветы Украины" Андрей Скалозуб пытались создать банк без банковских отделений, то чем ныне стал Монобанк. Но тогда бизнесмены ориентировались на модель, используемую российским банкиром Олегом Тиньковым и его банком ТКС.

Сам российский банкир кстати комментировал создание "клона" своего банковского учреждения, правда сомневался в его успехе. Предчувствия российского банкира не обманули и тогда BitBank – такое название носило детище Пышного-Скалозуба, так и не состоялся.

Очевидно после этого партнеры переквалифицировались в девелоперов, благо фирма "Индастриал-инвест" Алексея Пышного в рф специализировалась как раз на строительстве. Правда если верить российским базам данным – неудачно.

Так должны выглядеть Цветы Украины после реконструкции

Как Алексей Пышный связан с Семьей Виктора Януковича

Но как выяснили журналисты, тот же Алексей Пышный не был чужд некоторым политическим амбициям. Уже упомянутое "Мост Кэпител" спонсировало политическую партию "Разумная сила", созданную в 2016 году.

Последняя активно "засветилась" в расследовании покушения на журналиста Аркадия Бабченко, когда заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар назвал ее в числе "пророссийских партий". Более того, СБУ проводила обыски в партии и ее отделениях.

Как писали же тогда СМИ, саму партию создали из числа бывших правоохранителей Донбасса и скорее всего деньги на нее дали экс-глава МВД времен Януковича – Виталий Захарченко, бывший генпрокурор Виктор Пшонка и экс-вице-премьер-министр Сергей Арбузов. Такой вот интересный шлейф.

Стоит отметить, что в последнее время в столице участились скандалы с попытками застройки памятников и знаковых для Киева мест. Например, сейчас эта участь грозит Довженко-центру. Об этой резонансной истории мы рассказывали здесь.