"Квіти України" для Росії? Навколо "реконструкції" історичної будівлі в Києві розгорається новий скандал

Будівлю хоче знести бізнесмен, якого пов’язують із Сім’єю екс-президента Віктора Януковича

Поки на передовий десятий місяць триває повномасштабна війна з російськими окупантами, у Києві триває протистояння за будівлю із символічною назвою "Квіти України". Його власники, які пов’язуються з російським бізнесом та політиками часів Януковича, обіцяють реставрувати будівлю по вулиці Січових стрільців до офісного центру, і вже отримали рішення суду.

Так, у вівторок, 6 грудня, громадська організація "Зберегти Квіти України" на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила, що Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Міністерства культури та інформполітики, а також КМДА про внесення "Квітів України" до реєстру пам’яток культурної спадщини. .

Тим самим суд дав "зелене світло" забудовнику реконструювати його, хоча насправді під цим самі власники будівлі мають на увазі перетворення будівлі на ще один офісний центр.

Сам конфлікт навколо "Квітів України" почався ще влітку 2021 року.

Активісти та Мінкульт проти

Збудований у 1985 році Будинок квітів України став "будівлею року" на думку Спілки архітекторів України і виконував функції оранжереї, найбільшого у столиці квіткового магазину та інших приміщень схожого профілю.

Так будинок виглядав у момент свого народження

У якийсь момент будинок став приватним, зараз ним володіє ТОВ "Квіти України", чиї власники вирішили перепрофілювати його в офісний центр і в липні 2021 року розпочали роботи з його знесення. У всякому разі, так оцінили місцеві жителі зрізання 30-річного винограду та демонтаж частини елементів конструкції.

Незважаючи на створення ініціативної групи "Збережемо Квіти України" та інтерес ЗМІ, 12 липня минулого року розпочалися роботи зі знесення фасаду будівлі.

Будівельна техніка руйнує будівлю

Резонанс вийшов настільки гучним, що вже через 3 дні на забезпечення позову поданої від імені архітектора будівлі Миколи Левчука суд заборонив будь-які роботи з демонтажу будівлі.

Вже в серпні міністр культури України Олександр Ткаченко повідомив, що "Квіти України" внесені до Реєстру державних пам’яток місцевого значення, а отже, не підлягають жодним змінам.

І ось трохи більше року стає відомо, що ОАСК своїм рішенням скасував статус пам’ятника, але Олександр Ткаченко знову заявив, що Міністерство культури подасть апеляцію, а отже "Квіти України" залишаються пам’яткою культури, і власник не має права проводити будь-які роботи.

"Квіти України" для російського бізнесу

Незабаром після скандалу з’ясувалося, що як мінімум один із власників будівлі та ТОВ "Квіти України" має тісні зв’язки з російським бізнесом, а один із них – Олексій Пишний, навіть був громадянином Росії, причому двічі.

Один із власників Квіти України — Олексій Пишний

Так, розслідування "Слідство-інфо" з’ясувало, що людині чиї дані збігаються з даними Олексія Пишного, належали як мінімум 3 фірми в Росії — "Міст Кепітел", "Індастріал-інвест" та група компаній "Відродження". Причому остання постачала труби різним російським держструктурам, на чому заробило близько 65 мільйонів гривень.

Бізнес Олексія Пишного в Росії

Сам Пишний це спростував, як і промовчав про два паспорти, які, як з’ясувало "Слідство-інфо", бізнесмен отримував двічі – спершу 2014 року в Криму, а потім ще й 2016 року. При цьому в Україні бізнесмен володіє рядом фірм, які мають схожі назви з російськими, наприклад, група компаній "Відродження" та "Міст Кепітел".

Більше того, як звернув увагу "Телеграф", ще далекого 2013 року Олексій Пишний та його партнер по ТОВ "Квіти України" Андрій Скалозуб намагалися створити банк без банківських відділень, то чим нині став Монобанк. Але тоді бізнесмени орієнтувалися на модель, яку використовує російський банкір Олег Тіньков і його банк ТКС.

Сам російський банкір до речі коментував створення "клону" своєї банківської установи, щоправда, сумнівався в його успіху. Передчуття російського банкіра не обдурили і тоді BitBank – така назва мала дітище Пишного-Скалозуба, так і не відбулося.

Очевидно після цього партнери перекваліфікувалися на девелоперів, благо фірма "Індастріал-інвест" Олексія Пишного в Росії спеціалізувалася саме на будівництві. Щоправда, якщо вірити російським базам даних – невдало.

Так повинні віиглядати Квіти України після реконструкції

Як Олексій Пишний пов’язаний із Сім’єю Віктора Януковича

Але як з’ясували журналісти, той же Олексій Пишний не був далеким від деяких політичних амбіцій. Вже згадане "Міст Кепітел" спонсорувало політичну партію "Розумна сила", створену у 2016 році.

Остання активно "засвітилася" у розслідуванні замаху на журналіста Аркадія Бабченка, коли заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Богдан Тіводар назвав її серед "проросійських партій". Більше того, СБУ проводила обшуки у партії та її відділеннях.

Як писали тоді ЗМІ, саму партію створили з числа колишніх правоохоронців Донбасу і швидше за все гроші на неї дали екс-глава МВС часів Януковича – Віталій Захарченко, колишній генпрокурор Віктор Пшонка та екс-віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов. Такий цікавий шлейф.

Варто зазначити, що останнім часом у столиці почастішали скандали зі спробами забудови пам’яток та знакових для Києва місць. Наприклад, зараз ця доля загрожує Довженку-центру. Про цю резонансну історію ми розповідали тут.