Льовочкін, кіно та квадратні метри: що відбувається навколо Довженко-Центру

Ось уже другий тиждень столицю і вітчизняне кіно стрясає скандал, який залучає до себе все нових і нових персон

Початок листопада ознаменувався черговим скандалом, який цього разу спалахнув у Довженку-Центрі, місці зберігання та копіювання всіх українських мистецьких фільмів. Причиною стало призначення нового гендиректора Юлії Каждан. Як виявилося, остання не має жодного відношення до кіно та керує кінологічним центром для навчання собак "Ерсте Хунд", а також займалася юридичною діяльністю та гіпнозом.

У результаті колектив Довженка-Центру просто відмовився допускати на робоче місце їхнього нового начальника.

Але, як пишуть у мережі, підґрунтя того, що трапилося насправді куди глибше, ніж просто призначення на керівну посаду людини без досвіду в цій сфері, тим більше, що людина Юлія Каждан зовсім "не випадкова".

Льовочкін, земля та Довженка

Як стверджує блогер Володимир Бондаренко на своїй сторінці у Facebook, причина призначення Юлії Каждан директором Довженка-Центру — давня історія, яка бере свій початок у 2007 році.

Як стверджує Бондаренко, саме тоді український політик із неоднозначною репутацією Сергій Льовочкін зміг купити 21,7 тис. квадратних метрів нерухомості Довженка-Центру за 64,7 млн грн. Формальним покупцем було ТОВ "Ніко і К", яке займалося будівництвом житла і планувало просто знести куплені будівлі, щоб побудувати на землі торговий центр, що звільнився.

Щоправда, в результаті нерухомість була закладена під кредит банку "Кліринговий дім", що зв’язується з Льовочкіним.

Сергій Льовочкін

Як стверджувало "Слідство інфо", із Сергієм Льовочкіним покупець був також пов’язаний через кіпрські офшори. Щоправда, вже у 2008 році з подачі тодішнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко за цим фактом було відкрито кримінальні справи, а сама ТОВ "Ніко і К" ліквідувалася у 2018 році.

Проте історія не закінчилась. Як стверджує Володимир Бондаренко, існує ризик, що кримінальне провадження з приводу тієї історії порушать знову і тому Сергію Льовочкіну знадобилася своя людина у Довженку-Центрі. Нею мала стати Юлія Каждан, чиє призначення він нібито продавив через голову Офісу президента України Андрія Єрмака.

За словами Бондаренка, Каждан є членом наглядової ради "Компанія Київенергохолдингу" за квотою фірми ARTIO GLOBAL INVESTORS LTD, має яку Сергій Суровцев, і чиєю людиною вона де-факто є. Сам же Суровцев, продовжує блогер, є довіреною особою Сергія Льовочкіна.

Більше того, за словами Володимира Бондаренка, державний Довженко-Центр продовжував сплачувати земельний податок (2 гектари у центрі) та інші платежі за приватника (мережі, каналізація тощо).

У результаті 10 та 11 листопада в Довженку-Центрі тривають обшуки силами співробітників СБУ, поліції та прокуратури, і співробітники Центру вважають, що таким чином Юлію Каждан хочуть таки посадити в крісло директора.

"Головним фігурантом є як не дивно Іван Козленко (колишній ліректор Довженка-Центру — прим. ред), який надіслав "лівочкінських". Також Козленко воював з приводу Містецького арсеналу з Михайлом Кулиняком — це льовочкінський міністр культури за януковича2. Кулиняк був заступником міністра культури, який видавав дозвіл на продаж нерухомості Довженка-Центру. Думаю, під час обшуків випадково загубляться документи, які дозволяють звинуватити Льову у махінаціях", — стверджує Володимир Бондаренко.

Втім, приховування слідів старих афер, як вважає Володимир Бондаренко, може бути не єдиною причиною скандалу навколо Довженка-Центру.

За версією ж співробітників Довженка-Центру, які на умовах анонімності розповіли "Телеграфу" про ситуацію, йдеться про спробу відібрати у центру нерухомість для подальшої забудови земельної ділянки.

"Після того, як ми перестали пускати нового керівника (Юлію Каждан) до нас прийшли правоохоронці, нібито для аудиту проти Івана Козленка. Насправді ж ще з 2007 року хочуть забудувати землю Центру", — кажуть співробітники.

Голова Довженка-Центру Юлія Каждан

За їхніми словами, в історії причетна голова Держкіно Марина Кудерук, яку призначили за картою голови ВП Андрія Єрмака і не без участі нардепа Павла Сушка – голови підкомітету ВР у сфері кінематографу та реклами.

Співробітники Довженка-Центру переконані, що багато кінематографістів вважають за краще не висловлюватися з приводу скандалу, щоб не втрачати бюджетного фінансування, яке виділяє Держкіно.

Розпродаж Довженка-Центру частинами — почався?

Ще до скандалу з Юлією Каждан колектив Довженка-Центру пішов проти Держкіно, подавши на нього до суду з вимогою визнати незаконним та скасувати наказ №100 про реорганізацію Центру.

При цьому в самому Довженку-Центрі впевнені, що "реорганізація" проводиться тільки з однією метою – відібрати у Центру та приватизувати 2 нежитлові будівлі загальною площею 9064 квадратні метри.

"5 серпня видається наказ №100 про реорганізацію Довженка-Центру. 6 вересня Держкіно дає згоду на приватизацію двох корпусів Довженка-Центру загальною площею близько 9 тисяч квадратних метрів. Так, це не основний корпус Довженка-Центру. Поки що. Про приватизацію ми дізналися з листа Фонду Держмайна. Звичайно, Держкіно не доносило нам цю інформацію. Також ми не отримували пропозицій, як Центр надалі міститиме себе та колекцію", — так пояснюють свої підозри про майбутній розпродаж свого майна в Довженку-Центрі.

Дані 9000 квадратних метрів Довженко-Центр здавав в оренду, а на отримані гроші утримував свої приміщення та фонди.

Треба зазначити, що офіційна причина обшуків у Довженку-Центрі — встановлення зв’язків колишнього директора Довженка-Центру Івана Козленка із забудовником ТОВ "Ніко та К".