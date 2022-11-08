Пристрасті розпалюються: команда "Довженка-Центру" не пустила в будівлю новий розділ (відео)

Від нового керівника "Довженка-Центру" зажадали стратегію щодо реорганізації підприємства

В Україні не вщухают пристрасті навколо Довженко-Центру та його нового керівника, якого днями було призначено указом Держагентства з питань кіно. Тоді багатьох користувачів мережі збентежило, що посаду гендиректора державного підприємства обійняла Юлія Каждан. Справа в тому, що раніше Каждан працювала керівником кінологічного центру та не мала досвіду у кіногалузі. Саме це не сподобалося громадянам.

Після того, як журналісти провели своє розслідування, скандал став ще цікавішим. У біографії Каждан виявили несподіваний факт. Як виявилося, новий гендиректор Довженко-Центру без досвіду в кіноіндустрії протягом останнього року пропонувала консультації щодо гіпнотерапії та психосоматики. Це заняття, за інформацією ЗМІ, Кажан не покинула і зараз. Цей факт породив ще одну хвилю обурень.

Сьогодні із Юлією Каждан сталася ще одна неприємна ситуація. Колектив Довженко-Центру не пустив у помешкання свою новоспечену главу. Про це стало відомо з трансляції зустрічі біля входу до Центру.

Каждан перебувала у супроводі заступника голови Держкіно Максима Александрова. Від нової керівниці команда підприємства вимагала надати стратегію щодо реорганізації Центру.

"Якщо ви не мали досвіду роботи в інституціях, які займаються спадщиною, і не маєте досвіду роботи кризового менеджера саме в таких інституціях, то як саме ви бачите тут свою місію?" — запитала керівницю головний мистецтвознавець Музею кіно Марина Скирда.

У свою чергу Юлія Каждан зазначила, що згідно з наказом Держкіно термін її повноважень передбачено лише до 31 грудня 2022 року. А за цей час вона має скласти фінансовий та юридичний аналіз установи.

Крім того, Каждан відповіла на запитання щодо її призначення на посаду. Вона розповіла, що крісло гендиректора їй було запропоновано першим заступником голови Держкіно Юлією Шевчук, а співбесіду проведено головою Держкіно Мариною Кудерчук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що навколо "Укрзалізниці" спалахнув черговий скандал.