Страсти накаляются: команда "Довженко-Центра" не пустила в здание новую главу (видео)

От нового руководителя "Довженко-Центра" потребовали стратегию по реорганизации предприятия

В Украине не утихают страсти вокруг Довженко-Центра и его нового руководителя, который на днях был назначен указом Госагентства по вопросам кино. Тогда многих граждан смутило, что должность гендиректора государственного предприятия заняла Юлия Каждан. Дело в том, что ранее Каждан работала руководителем кинологического центра и не имела опыта в киноотрасли.

После того, как журналисты провели свое расследование, скандал стал еще интереснее. В биографии Каждан обнаружили неожиданный факт. Как оказалось, новый гендиректор Довженко-Центра без опыта в киноиндустрии на протяжении последнего года предлагала консультации по гипнотерапии и психосоматике. Это занятие, по информации СМИ, Каждан не бросила и сейчас. Данный факт породил еще одну волну негодований.

Сегодня с Юлией Каждан произошла еще одна неприятная ситуация. Коллектив Довженко-Центра не пустил в помещение свою новоиспеченную главу. Об этом стало известно из трансляции встречи, состоявшейся у входа в Центр.

Каждан находилась в сопровождении заместителя председателя Госкино Максима Александрова. От новой руководительницы команда предприятия потребовала предоставить стратегию по реорганизации Центра.

"Если вы не имели опыта работы в институциях, которые занимаются наследием, и не имеете опыта работы кризисного менеджера именно в таких институциях, то как именно вы видите здесь свою миссию?" — задала вопрос руководительнице главный искусствовед Музея кино Марина Скирда.

В свою очередь Юлия Каждан отметила, что согласно приказу Госкино срок её полномочий предусмотрен только до 31 декабря 2022 года. А за это время она должна составить финансовый и юридический анализ учреждения.

Кроме того, Каждан ответила на вопрос по поводу её назначения на должность. Она рассказала, что кресло гендиректора ей было предложено первым заместителем председателя Госкино Юлией Шевчук, а собеседование проведено главой Госкино Мариной Кудерчук.

Напомним, ранее мы писали о том, что вокруг "Укрзализныцы" разгорелся очередной скандал.