"Довженко-Центр" возглавит руководительница кинологического центра: в сети разгорается скандал

В сети решением Госкино сильно удивлены

Государственное агентство по вопросам кино отстранило от исполнения обязанностей гендиректора киевского "Довженко-Центра" Елену Гончарук, а на ее место была назначена Юлия Каждан.

Как говорится в сообщении пресс-службы Госкино, решение об отстранении Гончарук от должности было принято после проведения аудита, при этом она останется на должности главы Музея кино "Довженко-Центра".

Отмечается, что исполнять обязанности гендиректора будет профессиональный кризисный менеджер, "который должен устранить недостатки, выявленные во время проверки, и наладить финансово хозяйственную деятельность Центра".

Стоит отметить, что по данным LB.ua Юлия Каждан является руководителем кинологического центра "Эрсте Хунд", предприятия с деятельностью в сфере права "Джулия", юридической фирмы "Каждан и партнеры". Это уже вызвало волну возмущения в сети.

Вместе с тем в Госкино сообщают, что после передачи Центра в собственность ведомства 30 июня 2022 года, там был проведен аудит, в ходе которого было установлено, что он практически не работает, а 90% своей прибыли получает от сдачи государственных помещений в аренду и от этого получает прибыль.

"Учитывая нерациональное использование бюджетных средств, нерентабельность Центра, разрушение недвижимого имущества, игнорирование требований законодательства и правомерных требований органа управления, Агентство приняло решение о замене исполняющего обязанности генерального директора ГП "Национальный центр Александра Довженко", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что кандидатура гендиректора будет утверждена на конкурсе и Каждан в нем принимать участия не будет.

Как сообщалось ранее, известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притула открыл новый масштабный сбор на бронетранспортеры для ВСУ, однако и в этом уже успели найти "зраду".