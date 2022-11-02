"Довженка-Центр" очолить керівниця кінологічного центру: у мережі спалахнув скандал

У мережі рішенням Держкіно дуже здивовано

Державне агентство з питань кіно відсторонило від виконання обов’язків гендиректора київського "Довженко-Центру" Олену Гончарук, а на її місце було призначено Юлія Каждан.

Як йдеться у повідомленні прес-служби Держкіно, рішення про усунення Гончарук з посади було ухвалено після проведення аудиту, при цьому вона залишиться на посаді голови Музею кіно "Довженка-Центру".

Зазначається, що виконувати обов’язки гендиректора буде професійний кризовий менеджер, "який має усунути недоліки, виявлені під час перевірки, та налагодити фінансово-господарську діяльність Центру".

Варто зазначити, що за даними LB.ua, Юлія Каждан є керівником кінологічного центру "Ерсте Хунд", підприємства з діяльністю у сфері права "Джулія", юридичної фірми "Каждан і партнери". Це вже викликало хвилю обурення у мережі.

Водночас у Держкіно повідомляють, що після передачі Центру у власність відомства 30 червня 2022 року, там було проведено аудит, під час якого було встановлено, що він практично не працює, а 90% свого прибутку отримує від здавання державних приміщень в оренду та від цього отримує прибуток.

"З огляду на нераціональне використання бюджетних коштів, нерентабельність Центру, руйнування нерухомого майна, ігнорування вимог законодавства та правомірних вимог органу управління, Агентство ухвалило рішення про заміну виконувача обов’язків генерального директора ДП "Національний центр Олександра Довженка", — йдеться у повідомленні.

Наголошується також, що кандидатуру гендиректора буде затверджено на конкурсі і Каждан у ньому брати участі не буде.

Як повідомлялося раніше, відомий український шоумен та волонтер Сергій Притула відкрив новий масштабний збір на бронетранспортери для ЗСУ, однак і в цьому вже встигли знайти "зраду".