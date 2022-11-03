"Планы продаж круасанов" и российский чай в "Укрзализныце": в сети разгорелся скандал (фото)

В компании уже успели отреагировать на скандал в Сети

Государственная "Укрзализныця", которая до начала полномасштабной войны встревала в различные финансовые скандалы, такие как, например, закупка "золотых ершиков" и дорогущих биде для вокзалов, вновь отличилась. Проводница одного из поездов рассказала о том, как им приходится навязывать пассажирам чай и сладости.

Журналист Василий Крутчак опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал историю, случившуюся с ним в одной из поездок. Проводница откровенно рассказала ему, что в "Укрзализныце" от них требуют выполнения плана по продажам чая, вафель, круассанов и прочего. По ее словам, в начале полномасштабной войны в Украине такого не было. Она предположила, что это "прогрессивное нововведение" может быть связано с тем, что руководство компании тогда покинуло страну, а сейчас вновь вернулось и решило "качать деньги".

Крутчак отметил еще один вызывающих вопросы факт: в поездах продают чай "RICHARD" производства "Компания Май Украина", входящей в орбиту россиянина Игоря Лисиненко.

Фото - Vasyl Krutchak/Facebook

И это при том, что данная компания в нашей стране закрыта. В то же время на чае указана дата 13 июля 2022 года.

Скриншот. Vasyl Krutchak/Facebook

Спустя час после публикации поста, на него отреагировали представители "Укрзализныци". Они принесли извинения и зачем-то попросили у автора поста подробную информацию о поезде, вагоне и дате поездки.

Скриншот. Vasyl Krutchak/Facebook

Журналист не стал отвечать на эти вопросы, посчитав их неуместными и заподозрив "Укрзализныцю" в желании нивелировать проблему не путем разбирательства с "планами продаж" и закупками чая у запрещенной компании, а через давления на персонал поезда.

"Укрзализныця" вы серьезно? Вам интересно в каком вагоне происходило данное событие? Нет, я понимаю, что проще всего будет взять и уволить проводницу и сказать, что это она сама все придумала. Но дело не в проводнице. Не она же закупает чай с логотипом УЗ", — написал Куртчак.

Также журналист еще раз отметил, что в поездах продают российский чай и задал "Укрзализныце" вопрос о том, кто у них в компании ответственный за закупку чай, фирма которого закрыта. Однако ответа со стороны компании еще не поступило.

Скриншот. Vasyl Krutchak/Facebook

Напомним, что в центре скандала оказалась новая руководительница "Довженко-Центра" Юлия Каждан. Как оказалось, у неё есть неожиданные увлечениями, которая Жадан занимается прямо в рабочее время.