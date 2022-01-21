Золотые ершики и биде с функцией массажа: "Укрзализныця" удивила тендерами на ремонт туалетов на вокзалах
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Одни ершики обойдутся "УЗ" в более чем полтора миллиона гриивен.
"Укрзализныця" решила закупить для ремонта туалетов на вокзалах золотые ершики и биде по 380 тысяч гривен за штуку.
Об этом сообщает мониторинговый портал DoZorro.
Отмечается, что компания объявила два тендера на ремонт общественных туалетов на Центральном и Южном вокзалах Киева. Для этих целей было выделено 22,4 и 8,3 миллиона гривен соответственно.
Вместе с тем в списке товаров были обнаружены и весьма дорогостоящие лоты, среди которых 163 золотистых ершика Colombo B6206 Lulu. В сети они продаются по цене от 8 до 10 тысяч гривен за штуку. То есть за всю партию "УЗ" готова заплатить от 1,3 до 1,6 миллиона гривен.
Также в списке обнаружились три биде с функцией унитаза TOTO Neorest AC, стоимость которых составляет около 380 тысяч гривен за штуку. Среди заявленного функционала есть омывание с функцией массажа, подогрев сидения и дистанционное управление смывом.
Странные требования были заявлены и к душевым гарнитурам, которые должны иметь несколько массажных режимов и сенсорные диспенсеры для туалетной бумаги.
Где все это добро будет установлено пока неизвестно.
Как сообщалось ранее, украинцы часто жалуются на работу "Укрзализныци". Так недавно пассажир рейса "Львов-Киев" заявил, что заплатил чуть больше 800 гривен за переезд, но за это ему предоставили перепачканное белье — все в пятнах и, судя по виду, уже давно использующееся.
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