Золотые ершики и биде с функцией массажа: "Укрзализныця" удивила тендерами на ремонт туалетов на вокзалах

Одни ершики обойдутся "УЗ" в более чем полтора миллиона гриивен.

"Укрзализныця" решила закупить для ремонта туалетов на вокзалах золотые ершики и биде по 380 тысяч гривен за штуку.

Об этом сообщает мониторинговый портал DoZorro.

Отмечается, что компания объявила два тендера на ремонт общественных туалетов на Центральном и Южном вокзалах Киева. Для этих целей было выделено 22,4 и 8,3 миллиона гривен соответственно.

Вместе с тем в списке товаров были обнаружены и весьма дорогостоящие лоты, среди которых 163 золотистых ершика Colombo B6206 Lulu. В сети они продаются по цене от 8 до 10 тысяч гривен за штуку. То есть за всю партию "УЗ" готова заплатить от 1,3 до 1,6 миллиона гривен.

Colombo B6206 Lulu

Также в списке обнаружились три биде с функцией унитаза TOTO Neorest AC, стоимость которых составляет около 380 тысяч гривен за штуку. Среди заявленного функционала есть омывание с функцией массажа, подогрев сидения и дистанционное управление смывом.

TOTO Neorest AC

Странные требования были заявлены и к душевым гарнитурам, которые должны иметь несколько массажных режимов и сенсорные диспенсеры для туалетной бумаги.

Где все это добро будет установлено пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, украинцы часто жалуются на работу "Укрзализныци". Так недавно пассажир рейса "Львов-Киев" заявил, что заплатил чуть больше 800 гривен за переезд, но за это ему предоставили перепачканное белье — все в пятнах и, судя по виду, уже давно использующееся.