"Плани продажів" та російський чай в "Укрзалізниці": у мережі розгорівся скандал (фото)

У компанії вже встигли відреагувати на скандал у Мережі

Державна "Укрзалізниця", яка до початку повномасштабної війни встрявала у різні фінансові скандали, такі як, наприклад, закупівля "золотих йоржиків" та дорогих біде для вокзалів, знову відзначилася. Провідниця одного з поїздів розповіла про те, як їм доводиться нав'язувати пасажирам чай та солодощі.

Журналіст Василь Крутчак опублікував на своїй сторінці у Facebook пост, у якому розповів історію, що сталася з ним під час однієї з поїздок. Провідниця відверто розповіла йому, що в "Укрзалізниці" від них вимагають виконання плану продажу чаю, вафель, круасанів та іншого. За її словами, на початку повномасштабної війни в Україні такого не було.

Крутчак зазначив ще один цікавий факт, що в поїздах продають чай "RICHARD", який входить до орбіти росіянина Ігоря Лисиненка, "Компанія Май Україна".

Фото — Vasyl Krutchak/Facebook

Офіційно цю компанію в нашій країні закрито. Водночас на чаї вказана дата 13 липня 2022 року.

Скріншот. Vasyl Krutchak/Facebook

Через годину після публікації посту на нього відреагували представники "Укрзалізниці". Своєю чергою вони вибачились та попросили докладну інформацію про поїзд, в якому стався цей інцидент.

Скріншот. Vasyl Krutchak/Facebook

Замість відповіді на коментар журналіст опублікував ще один пост, в якому обурився реакцією компанії.

"Укрзалізниця" ви серйозно? Вам цікаво в якому вагоні відбувалася дана подія? Ні, я розумію, що найпростіше буде взяти та звільнити провідницю і сказати, що це вона сама все придумала. Але справа не в провідниці. Не вона ж закуповує чай з логотипом УЗ", — написав Куртчак.

Також журналіст ще раз зазначив, що у поїздах продають російський чай і поставив "Укрзалізниці" питання про те, хто у них у компанії відповідальний за закупівлю чаю, фірму якого закрито. Однак відповіді з боку компанії ще не надійшло.

Скріншот. Vasyl Krutchak/Facebook

Нагадаємо, що в центрі скандалу опинилася нова керівниця "Довженко-Центру" Юлія Каждан. Як виявилося, вона має несподівані захоплення, яка Жадан займається прямо в робочий час.