"Плани продажів" та російський чай в "Укрзалізниці": у мережі розгорівся скандал (фото)
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У компанії вже встигли відреагувати на скандал у Мережі
Державна "Укрзалізниця", яка до початку повномасштабної війни встрявала у різні фінансові скандали, такі як, наприклад, закупівля "золотих йоржиків" та дорогих біде для вокзалів, знову відзначилася. Провідниця одного з поїздів розповіла про те, як їм доводиться нав'язувати пасажирам чай та солодощі.
Журналіст Василь Крутчак опублікував на своїй сторінці у Facebook пост, у якому розповів історію, що сталася з ним під час однієї з поїздок. Провідниця відверто розповіла йому, що в "Укрзалізниці" від них вимагають виконання плану продажу чаю, вафель, круасанів та іншого. За її словами, на початку повномасштабної війни в Україні такого не було.
Крутчак зазначив ще один цікавий факт, що в поїздах продають чай "RICHARD", який входить до орбіти росіянина Ігоря Лисиненка, "Компанія Май Україна".
Офіційно цю компанію в нашій країні закрито. Водночас на чаї вказана дата 13 липня 2022 року.
Через годину після публікації посту на нього відреагували представники "Укрзалізниці". Своєю чергою вони вибачились та попросили докладну інформацію про поїзд, в якому стався цей інцидент.
Замість відповіді на коментар журналіст опублікував ще один пост, в якому обурився реакцією компанії.
"Укрзалізниця" ви серйозно? Вам цікаво в якому вагоні відбувалася дана подія? Ні, я розумію, що найпростіше буде взяти та звільнити провідницю і сказати, що це вона сама все придумала. Але справа не в провідниці. Не вона ж закуповує чай з логотипом УЗ", — написав Куртчак.
Також журналіст ще раз зазначив, що у поїздах продають російський чай і поставив "Укрзалізниці" питання про те, хто у них у компанії відповідальний за закупівлю чаю, фірму якого закрито. Однак відповіді з боку компанії ще не надійшло.
Нагадаємо, що в центрі скандалу опинилася нова керівниця "Довженко-Центру" Юлія Каждан. Як виявилося, вона має несподівані захоплення, яка Жадан займається прямо в робочий час.