Нова очільниця "Довженко-Центру" виявилася гіпнотизеркою: скандал все цікавіше

У Юлії Каждан є незвичайне захоплення

Державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка" очолила керівниця "Кінологічного Центру Ерсте Хунд" Юлія Каждан. Виплив несподіваний факт із її біографії.

Як з’ясували журналісти видання Слідство.Інфо, Каждан ніяк раніше не була пов’язана з кіногалуззю і не має досвіду в цій справі. Зате з’ясувалося її незвичайне захоплення. Як виявилося, протягом останнього року в соціальних мережах вона пропонувала консультації щодо гіпнотерапії та психосоматики. Цим керівник "Довженко-Центру" продовжує займатися і зараз.

Щоб довести факт того, що Каждан займається гіпнозом, журналісти вирішили записатись до неї на сеанс. Під час розмови вона охоче записала дівчину на консультацію та пояснила свої методи роботи. Важливо відзначити, що обидві бесіди відбулися у робочий час нової керівниці.

Anna Babinets/Facebook

У соціальних мережах у Каждан є "робітники" сторінки "Каждан Гіпноз", через які вона веде запис на прийом. В описі під одним зі своїх постів жінка зазначила, що вона є дипломованим фахівцем у галузі лабораторної діагностики та клінічної паразитології, а також сертифікованим гіпнотерапевтом. Також вона вказує, що останні три роки займалася вивченням усіх підходів у сучасній гіпнотерапії. Своїм клієнтам Каждан обіцяє "глибоке опрацювання" проблеми.

Скрин посту Юлії Каждан із Instagram

Записатися на прийом можна через месенджери, пов’язані з номером телефону. Завдяки спеціальному додатку, що дозволяє ідентифікувати абонента, з’ясувалося, що номер, вказаний Юлією Каждан, підписано як "Кінологічний центр Ерсте Хунд".

До речі, у своєму блозі вона також розповідає про те, що таке кінофобія (страх собак). Це також може вказувати на захоплення нової керівниці "Довженко-Центру" собаками та психологією.

Скрин посту Юлії Каждан із Instagram

У Мережі інформація про те, що нова керівниця "Довженко-Центру" виявилася за сумісництвом гіпнотизером, викликала бурхливу реакцію у користувачів. Деякі жартома припустили, що Каждан могла отримати нову посаду, застосовуючи гіпноз.

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Також багатьох збентежив той факт, що Юлія Каждан не має жодного досвіду у кіногалузі та попри це обіймає посаду керівниці "Довженко-Центру".

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