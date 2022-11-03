Новая глава "Довженко-Центра" оказалась гипнотизеркой: скандал все интереснее

У Юлии Каждан есть необычное увлечение

Государственное предприятие "Национальный центр Александра Довженко" возглавила руководительница "Кинологического Центра Эрсте Хунд" Юлия Каждан. Всплыл неожиданный факт из её биографии.

Как выяснили журналисты издания Слідство.Інфо, Каждан никак ранее не была связана с киноотраслью и совершенно не имеет опыта в этом деле. Зато выяснилось ее необычное увлечение. Как оказалось, на протяжении последнего года в социальных сетях она предлагала консультации по гипнотерапии и психосоматике. Этим руководительница "Довженко-Центра" продолжает заниматься и сейчас.

Чтобы доказать факт того, что Каждан занимается гипнозом, журналисты решили записаться к ней на сеанс. В ходе беседы она охотно записала девушку на консультацию и объяснила свои методы работы. Важно отметить, что обе беседы состоялись в рабочее время новой руководительницы.

В социальных сетях у Каждан есть "рабочие" страницы "Каждан Гипноз", через которые она ведет запись на прием. В описании под одним из своих постов она указала, что является дипломированным специалистом в области лабораторной диагностики и клинической паразитологии, а также сертифицированным гипнотерапевтом. Также она указывает, что последние три года занималась изучением всех подходов в современной гипнотерапии. Своим клиентам Каждан обещает "глубокую проработку" проблемы.

Скрин поста Юлии Каждан из Instagram

Записаться на прием можно и через мессенджеры, связанные с номером телефона. Благодаря специальному приложению, позволяющему идентифицировать абонента, выяснилось, что номер, указанный Юлией Каждан, подписан как "Кинологический Центр Эрсте Хунд".

К слову, в своем блоге она также рассказывает о том, что такое кинофобия (боязнь собак). Это также может указывать на увлечение новой руководительницы "Довженко-Центра" собаками и психологией.

Скрин поста Юлии Каждан из Instagram

В Сети информация о том, что новая руководительница "Довженко-Центра" оказалась по совместительству гипнотизером, вызвала бурную реакцию у пользователей. Некоторые в шутку предположили, что Каждан могла получить новую должность, применяя гипноз.

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Также многих смутил тот факт, что Юлия Каждан не имеет никакого опыта в киноотрасли и, несмотря на это, занимает должность руководительницы "Довженко-Центра".

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Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что украинцев потряс фильм "На Западном фронте без перемен" от Netflix. Многие зрители после просмотра провели параллель с тем, что сейчас происходит в Украине.