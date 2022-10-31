россиянам обязательно к просмотру: украинцев потряс фильм "На Западном фронте без перемен" от Netflix

Некоторые зрители считают, что украинцам просмотр фильма лучше отложить до Победы

В конце октября Netflix презентовал экранизацию знаменитого антивоенного романа Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен", — фильм сразу вышел с украинской озвучкой, и многие зрители после просмотра провели свои параллели с происходящим в Украине.

"Телеграф" собрал вместе всю информацию, необходимую, чтобы решить, стоит ли смотреть этот фильм.

Сюжет картины развивается в Германии 1917 года в конце Первой мировой войны, когда молодой немец Пауль Боймер вместе с друзьями отправляется воевать, преисполненный патриотических настроений.

Однако на фронте он лицом к лицу сталкивается со всеми неприятностями и ужасами войны.

Кадр из фильма

Изначально книгу об этом написал Эрих Мария Ремарк. По его словам, это рассказ о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал её жертвой, даже если спасся от снарядов.

Экранизация 2022 года от Netflix длится почти 2,5 часа, а главные роли в ней играют Даниэль Брюль, Альбрехт Шух, Себастьян Хюльк, Феликс Каммерер, Арон Хильмер, Эдин Хасанович и Дефид Штризов.

Предлагаем посмотреть трейлер к фильму на украинском:

Стоит заметить, что среди иностранцев фильм стал довольно популярным. На Rotten Tomatoes его оценили на 8,4/10, на IMDb, — 8/10, а на Metacritic дали оценку в 75/100.

В то же время, среди украинцев, которые уже девятый месяц находятся перед лицом настоящей войны, а не киношной, фильм вызвал спорные отзывы.

Одни считают, что фильм хороший и его обязательно стоит посмотреть, и в будущем даже можно будет пересматривать.

Другие же обращают внимание на то, в "На Западном фронте без перемен" описаны события от лица той стороны, которая войну начала, и описывается бессмысленность этой самой войны, — в Украине же сейчас наоборот идет борьба за собственную независимость от агрессора. Так, некоторые считают, что фильм лучше стоит внимательно посмотреть россиянам, и задуматься, стоит ли свеч их наступление на Украину.

Также отличаются отзывы о стиле съемки, — некоторым не нравится, что сюжет фильма имеет отличия от стиля книги, другим пришлось не ко вкусу, что картина от Netflix вышла в чем-то похожа на блокбастер. Однако большинству все же нравится, что кино в полной мере "деромантизует" войну и показывает ее настоящее, жестокое и кровавое лицо.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как попала в скандал польская драма "Эскортницы".