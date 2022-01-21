Золоті йоржики та біде з функцією масажу: "Укрзалізниця" здивувала тендерами на ремонт туалетів на вокзалах

Одні йоржики обійдуться "УЗ" більш ніж півтора мільйона гривень.

"Укрзалізниця" вирішила закупити для ремонту туалетів на вокзалах золоті йоржики та біде по 380 тисяч гривень за штуку.

Про це повідомляє моніторинговий портал DoZorro.

Зазначається, що компанія оголосила два тендери на ремонт громадських туалетів на Центральному та Південному вокзалах Києва. Для цих цілей було виділено 22,4 та 8,3 мільйона гривень відповідно.

Водночас у списку товарів були виявлені й дуже дорогі лоти, серед яких 163 золотисті йоржики Colombo B6206 Lulu. У мережі вони продаються за ціною від 8 до 10 тисяч гривень на штуку. Тобто, за всю партію "УЗ" готова заплатити від 1,3 до 1,6 мільйона гривень.

Colombo B6206 Lulu

Також у списку виявилося три біде з функцією унітазу TOTO Neorest AC, вартість яких становить близько 380 тисяч гривень за штуку. Серед заявленого функціонала є омивання з функцією масажу, підігрів сидіння та дистанційне керування змивом.

TOTO Neorest AC

Дивні вимоги були заявлені й до душових гарнітур, які повинні мати кілька масажних режимів та сенсорні диспенсери для туалетного паперу.

Де все це добро буде встановлено поки що невідомо.

Як повідомлялося раніше, українці часто скаржаться на роботу "Укрзалізниці". Так нещодавно пасажир рейсу "Львів-Київ" заявив, що заплатив понад 800 гривень за переїзд, але за це йому надали брудну білизну.