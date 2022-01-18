"Г**носервіс за 25 євро": "Укрзалізницю" розкритикували через умови для пасажирів, фото

Про поганий сервіс у вітчизняних поїздах українці говорять із завидною регулярністю

Компанія "Укрзалізниця", яка лише недавно оголосила про платне роздрукування електронних квитків, опинилася в епіцентрі чергового скандалу. Цього разу пасажири висловили невдоволення через якість постільної білизни, яку пропонують під час поїздки.

Публікацію з критикою сервісу "УЗ" у Facebook розмістив користувач Wadim Braun.

За словами чоловіка, ще 14 січня він здійснив поїздку у поїзді "Львів-Київ". За надані йому послуги він заплатив 25 євро — трохи більше ніж 800 гривень.

При цьому йому спочатку видали забруднену білизну — всю в плямах і, судячи з вигляду, таку, що вже давно використовується.

Пасажир просив про заміну білизни неодноразово

Чоловік запевняє: він одразу попросив провідницю зробити заміну, але до пошуків справді чистого простирадла довелося змінити не один, а кілька комплектів.

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У своєму посту Wadim Braun відзначив Івана Юрика, який раніше очолював керівництво АТ "Укрзалізниця" [пішов у відставку в серпні 2020 року — ред.], побажавши йому та іншим представникам адміністрації компанії мати "таку ж чисту постіль". Сам же сервіс "УЗ" він назвав "г**ном за 25 євро".

Чимало користувачів погодилися з тим, що умови в українських поїздах залишають бажати кращого.

Не залишилися осторонь і менеджери "УЗ", які запросили у чоловіка час поїздки та номер поїзда, щоб розібратися у ситуації докладніше. Втім, з моменту відповіді представників компанії пройшло вже три доби, але додаткових роз’яснень так і не було.

Реакція "УЗ"

Нагадаємо, що раніше "Укрзалізниця" викликала в користувачів мережі подив фактом розміщення звичайного вугілля під нижньою полицею пасажирського вагона. Люди просто не мали можливості розмістити власні речі, щоб не забруднити їх.

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