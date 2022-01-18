"Г**носервис за 25 евро": "Укрзализныцю" раскритиковали за условия для пассажиров, фото

О плохом сервисе в отечественных поездах украинцы говорят с завидной регулярностью

Компания "Укрзализныця", которая лишь недавно объявила о платной распечатке электронных билетов, оказалась в эпицентре очередного скандала. На сей раз пассажиры высказали недовольство из-за качества постельного белья, предлагаемого в поездку.

Публикацию с критикой сервиса "УЗ" в Facebook разместил пользователь Wadim Braun.

По словам мужчины, еще 14 января он совершил поездку в поезде "Львов-Киев". За предоставленные ему услуги он заплатил 25 евро — чуть больше 800 гривен.

При этом ему изначально выдали перепачканное белье — все в пятнах и, судя по виду, уже давно использующееся.

Пассажир просил о замене белья не один раз

Мужчина уверяет: он тут же попросил проводницу совершить замену, но до поисков действительно чистой простыни пришлось сменить не один, а несколько комплектов.

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В своем посте Wadim Braun отметил Ивана Юрика, который ранее возглавлял руководство АТ "Укрзализныця" [ушел в отставку в августе 2020 года — ред.], пожелав ему и другим представителям администрации компании "такую же чистую постель". Сам же сервис "УЗ" он назвал "г**ном за 25 евро".

Многие пользователи согласились с тем, что условия в украинских поездах оставляют желать лучшего.

Не остались в стороне и менеджеры "УЗ", которые запросили у мужчины время поездки и номер поезда, чтобы разобраться в ситуации более подробно. Впрочем, с момента ответа представителей компании прошло уже трое суток, но дополнительных разъяснений пока так и не последовало.

Реакция "УЗ"

Напомним, что прежде "Укрзализныця" вызвала у пользователей сети удивление фактом размещения обычного угля под нижней полкой пассажирского вагона. Люди попросту не имели возможности разместить собственные вещи, чтобы не испачкать их.

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