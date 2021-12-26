"Укрзализныця перешла на новый уровень": пассажирку плацкарта шокировал "сюрприз" под полкой

Пользователи сети восприняли ситуацию с юмором

"Укрзализныця" в очередной раз "удивила" уровнем предоставления услуг по пассажирским перевозкам, однако, из положительного на этот раз только юмор пассажиров плацкарта. Так, в одном из поездов под нижней полкой вагона женщина обнаружила уголь для отопления поезда.

Фотографией находки поделилась Лилия Блажеева на своей странице в Facebook.

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"Вот я ожидала все, что хочешь, от плацкарта Укрзализныци… но уголь под кроватью — это новый уровень!" – с иронией написала девушка.

Стоит отметить, что горючее ископаемое было разбросано в отделе для чемоданов пассажиров. Рядом с ним лежал кусок пленки. Можем предположить, что это были остатки упаковки, в которой переносили уголь.

Уголь был найден в отделе для чемоданов пассажиров

Добавим, что проводница вагона знает о наличии угля под полкой вагона. Она объяснила пассажирке, что таким образом удерживают угли на отопление вагона и предложила женщине пакет для ее багажа.

Стоит отметить, что пользователи сети неустанно шутили над "сюрпризом" для пассажиров от перевозчика, а некоторых такое положение вещей совсем не удивило. Граждане писали, что видели угли под полками в вагонах неоднократно, ведь проводники хранят его там в зимний период.

Напомним, что в конце лета "Укрзализныця" показала обновленные вагоны поездов. Там появились розетки, удобная лестница на верхнюю полку и шторка, которой можно отгородиться от своих соседей. На модернизацию составов потратили 50 миллиардов гривен, а запустить их должны были до конца 2021 года.

Позже выяснилось, что только на закупку запчастей для туалетов в пассажирских поездах перевозчик потратил 27,52 миллиона гривен.

В то же время, у пассажиров к качеству вагонов и общему состоянию поездов возникает много вопросов. В частности, в поезде №150 "Ворохта-Полтава" лампу прикрепили к потолку с помощью медицинского пластыря. А в поезде №91 рейса "Константиновка — Одесса" пассажирам выдавали грязное белье со странными пятнами и дырками.