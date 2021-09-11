Укр

Грязные пятна и дыры на постели: "Укрзализныця" продолжает удивлять условиями перевозки пассажиров (фото)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
7
Условия в купе "Укрзализныци" не вызывают восторга Новость обновлена 11 сентября 2021, 11:43
Условия в купе "Укрзализныци" не вызывают восторга

Кроме дырявого пола и прикрепленной пластырем лампы, пассажиры "Укрзализныци" жалуются на грязную постель.

Несмотря на то, что "Укрзализныця" недавно обновила вагоны поездов, пассажиры продолжают жаловаться на ужасное состояние купе и грязные полотенца, постель.

Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает "Телеграф".

Испачканные, порванные наволочки и простыни заметили в поезде №91 рейса "Константиновка — Одесса". На фото можно заметить темные грязные пятна на постели и полотенцах, а также огромные дыры. Создается впечатление, что их никто не стирал уже несколько лет.

В купе "Укрзализныци" дырявая постель
В купе "Укрзализныци" дырявая постель
Пятна есть по всей постели
Пятна есть по всей постели

Вряд ли поездка в таком купе будет для пассажиров комфортной. Таким образом, им нужно брать собственную чистую постель, или же смириться и отдыхать в грязи.

Чумазые полотенца в купе
Чумазые полотенца в купе
На постели в вагонах черные пятна
На постели в вагонах черные пятна

Недаром в августе этого года украинская певица TAYANNA раскритиковала в сети ужасные условия "Укрзализныци". По ее словам, в купе вагона была пыль, тараканы, жуки, плесень и дырявый пол.

Напоминаем, что одна из пользователей Facebook рассказала своим читателям о том, что в вагоне "Укрзализныци", которым она ехала, лампа была прикреплена к потолку медицинским пластырем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинской модели Елене Омович понравились вагоны железной дороги и она сделала там откровенные фото.

Также мы писали, что вскоре пассажиров "Укрзализныци" может ожидать повышение цен на перевозку, ведь поезда будут ездить под управлением железных дорог Германии Deutsche Bahn.

Коронавирус больница
Украина
Еще больше больных и госпитализированных с коронавирусом: статистика COVID-19 в Украине на 11 сентября
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Коронавирус больница
Еще больше больных и госпитализированных с коронавирусом: статистика COVID-19 в Украине на 11 сентября
Дата публикации
Категория
Генеральный директор «Украинской бронетехники» Владислав Бельбас
"По уровню применения инноваций конфликт на Донбассе многократно превышает Сирию или Ирак", - Владислав Бельбас, гендиректор КПП "Украинская бронетехника"
Дата публикации
Категория
Произошла трагедия в Нью-Йорке
Самый масштабный теракт в истории: 11 сентября 2001 погибли тысячи жителей США (видео)
Дата публикации
Категория
Под завалами могут оставаться люди.
В России двухэтажный дом практически уничтожило взрывом, есть погибшие (видео)
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков заболел коронавирусом