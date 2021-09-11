Грязные пятна и дыры на постели: "Укрзализныця" продолжает удивлять условиями перевозки пассажиров (фото)

Кроме дырявого пола и прикрепленной пластырем лампы, пассажиры "Укрзализныци" жалуются на грязную постель.

Несмотря на то, что "Укрзализныця" недавно обновила вагоны поездов, пассажиры продолжают жаловаться на ужасное состояние купе и грязные полотенца, постель.

Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает "Телеграф".

Испачканные, порванные наволочки и простыни заметили в поезде №91 рейса "Константиновка — Одесса". На фото можно заметить темные грязные пятна на постели и полотенцах, а также огромные дыры. Создается впечатление, что их никто не стирал уже несколько лет.

В купе "Укрзализныци" дырявая постель

Пятна есть по всей постели

Вряд ли поездка в таком купе будет для пассажиров комфортной. Таким образом, им нужно брать собственную чистую постель, или же смириться и отдыхать в грязи.

Чумазые полотенца в купе

На постели в вагонах черные пятна

Недаром в августе этого года украинская певица TAYANNA раскритиковала в сети ужасные условия "Укрзализныци". По ее словам, в купе вагона была пыль, тараканы, жуки, плесень и дырявый пол.

Напоминаем, что одна из пользователей Facebook рассказала своим читателям о том, что в вагоне "Укрзализныци", которым она ехала, лампа была прикреплена к потолку медицинским пластырем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинской модели Елене Омович понравились вагоны железной дороги и она сделала там откровенные фото.

Также мы писали, что вскоре пассажиров "Укрзализныци" может ожидать повышение цен на перевозку, ведь поезда будут ездить под управлением железных дорог Германии Deutsche Bahn.