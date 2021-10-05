Крышки по 10 тысяч гривен, кнопки смыва — по 8 тысяч: "Укрзализныця" закупает детали для туалетов в поездах за космические суммы

Более 10 миллионов гривен перевозчик потратит на унитазные блоки

"Укрзализныця" заключила тендер на закупку запчастей к вакуумным туалетам по космической цене в 27,52 миллиона гривен. Стоимость некоторых простых деталей достигает сотен тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок "Прозорро".

Отмечается, что победителем тендера стало ООО "Компания АМБ". За поставки запчастей компания получит 27,51 миллиона гривен. Такая огромная сумма непосредственно связана с ценой на некоторые детали к унитазам.

Так, обычное сиденье с крышкой производителя Evac (Германия) "Укрзализныця" закупит почти по 10 тысяч гривен, а кнопка смыва для одного унитаза обойдется почти в 8 тысяч.

Еще больше шокирует цена унитазного блока, который крепится к сиденью. Он стоит 259 900 гривен. "Укрзализныця" закупит 41 такой унитазный блок общей стоимостью более 10,6 млн грн.

Унитазный блок стоит 259 900 гривен за штуку, а заслонка — более 21 тысячи

Сиденья для унитаза УЗ закупит почти за 8000 гривен

Как сообщает издание "Наши деньги", по сравнению с прошлыми годами, цены на запчасти для унитазов "Укрзализныця" существенно повысила. И это несмотря на то, что курс доллара остался на том же уровне. Так, еще в 2017 году кнопки смыва стоили по 5900 гривен, что на 15% дешевле, чем сейчас.

Добавим, что огромные средства, которые "Укрзализныця" тратит на запчасти для поездов почти не отражаются на состоянии пассажирских составов. Пассажиры очень часто жалуются на ужасные условия в купе — грязную постель, дырки на матрасах, одеялах и полотенцах, грязь в туалетах.

Кроме того, все чаще становятся нападения на женщин в поездах "Укрзализныци". Так, буквально на прошлой неделе в поезде из Львова в Киев пытались изнасиловать дизайнера Надежду Кушнир. Женщине пришлось бежать от неадекватного пассажира к проводнику и вызвать начальника поезда.

В то же время, как сообщал "Телеграф", "Укрзализныця" устали анонсирует запуски новых поездов, показывая гражданам обновленные вагоны и электрички. За всю эту роскошь придется отдать 50 миллиардов гривен, однако в "УЗ" уверяют, что модернизация не скажется на ценах на билеты.