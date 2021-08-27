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Розетки в плацкарте и кулеры в купе: "Укрзализныця" показала обновленные вагоны поездов (видео)

Автор
Г. Лубенец
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Розетки в плацкарте и кулеры в купе: "Укрзализныця" показала обновленные вагоны поездов (видео) Новость обновлена 27 августа 2021, 23:04
Иллюстративное фото

В основном киевляне остались довольными, но окончательный вердикт будет вынесен после начала эксплуатации.

Киевский железнодорожный вокзал на пару дней превратился в выставочный центр, там "Укрзализныця" представила новые вагоны поездов и обновленные электрички.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Обновление коснулось плацкартных вагонов, теперь там появились розетки, удобная лестница на верхнюю полку и шторка, которой можно оградиться от своих соседей.

Есть улучшения и в вагонах-купе, в частности окна получили небольшую форточку, в туалетах вагонов появились пеленальные столики, а на выходе зеркала и кулеры с водой.

Произошли изменения и в электричках. Посетители смогли увидеть в вагонах места для инвалидов, мам с колясками и людей с велосипедами. Улучшились и условия для машинистов — им дали удобное кресло, камеры наблюдения и кондиционеры.

Предположительно, новые электрички украинцы смогут увидеть через несколько недель, а вагоны поездов выйдут на маршрут к концу года. За всю эту роскошь придется отдать 50 миллиардов гривен, однако в "УЗ" заверяют, что модернизация не скажется на ценах на билеты.

Как ранее писал "Телеграф", оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn с 2022 года может получить частичный контроль над "УЗ", что грозит украинцам ростом стоимости поездки.

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