"Укрзалізниця перейшла на новий рівень": пасажирку плацкарта шокував "сюрприз" під полицею

Користувачі мережі ситуацію сприйняли з гумором

"Укрзалізниця" черговий раз "здивувала" рівнем надання послуг з пасажирських перевезень, однак, з позитивного цього разу лише гумор пасажирів плацкарту. Так, в одному з поїздів під нижньою полицею вагону жінка знайшла вугілля для опалення поїзду.

Фотографією знахідки поділилася Лілія Блажеєва на власній сторінці у Facebook.

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"От я очікувала все, що хоч, від плацкарту Укрзалізниці… але вугілля під ліжком — це новий рівень!" — з іронією написала дівчина.

Варто зазначити, що горюча копалина була розкиданою у відділі для валіз пасажирів. Поруч з нею лежав якийсь шматок плівки. Можемо припустити, що це були залишки від пакування, у якому переносили вугілля.

Вугілля знайшли у відділі для валіз пасажирів

Додамо, що провідниця вагону знає про наявність вугілля під полицею вагону. Вона пояснила пасажирці, що таким чином утримують вугілля на опалення вагону і запропонувала жінці пакет для її багажу.

Варто зазначити, що користувачі мережі невпинно жартували над "сюрпризом" для пасажирів від перевізника, а декого такий стан речей зовсім не здивував. Громадяни писали, що бачили вугілля під полицями у вагонах неодноразово, адже провідники зберігають його там у зимовий період.

Нагадаємо, що наприкінці літа "Укрзалізниця" показала оновлені вагони поїздів, з'явилися розетки, зручні сходи на верхню полицю і шторка, якою можна відгородитися від своїх сусідів. На модернізацію складів витратили 50 мільярдів гривень, а запустити їх мали до кінця 2021 року.

Пізніше з’ясувалося, що лише на закупівлю запчастин для туалетів у пасажирських поїздах український перевізник витратив 27,52 мільйона гривень.

Водночас у пасажирів до якості вагонів та загального стану поїздів виникає багато запитань. Зокрема, в поїзді №150 "Ворохта-Полтава" лампу прикріпили до стелі за допомогою медичного пластиру. А у потязі №91 рейсу "Костянтинівка — Одеса" пасажирам видавали брудну білизну з дивними плямами та дірками.