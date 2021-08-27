Розетки в плацкарті і кулери в купе: "Укрзалізниця" показала оновлені вагони поїздів (відео)

В основному кияни залишилися задоволеними, але остаточний вердикт буде винесено після початку експлуатації.

Київський залізничний вокзал на пару днів перетворився на виставковий центр, там "Укрзалізниця" представила нові вагони поїздів і оновлені електрички.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Оновлення торкнулося плацкартних вагонів, тепер там з’явилися розетки, зручні сходи на верхню полицю і шторка, якою можна відгородитися від своїх сусідів.

Є поліпшення і в вагонах-купе, зокрема вікна отримали невелику кватирку, в туалетах вагонів з’явилися пеленальні столики, а на виході — дзеркала і кулери з водою.

Відбулися зміни і в електричках. Відвідувачі змогли побачити в вагонах місця для інвалідів, мам з колясками і людей з велосипедами. Покращилися і умови для машиністів — їм дали зручне крісло, камери спостереження та кондиціонери.

Імовірно, нові електрички українці зможуть побачити через кілька тижнів, а вагони поїздів вийдуть на маршрут до кінця року. За всю цю розкіш доведеться віддати 50 мільярдів гривень, проте в "УЗ" запевняють, що модернізація не позначиться на цінах на квитки.

Як раніше писав "Телеграф", оператор залізниць Німеччини Deutsche Bahn з 2022 року може отримати частковий контроль над "УЗ", що загрожує українцям зростанням вартості поїздки.