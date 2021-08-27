Билеты на поезда в Украине снова подорожают? Чего ждать от менеджмента Deutsche Bahn в "Укрзализныце"

Украинцы будут ездить в поездах под управлением Deutsche Bahn, но платить возможно, придется дороже

Уже в 2022 году оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn может получить частичный контроль над деятельностью железнодорожного монополиста – ПАО «Укрзализныця». Украинцев же может ожидать повышение цен на пассажирские перевозки.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2020 году тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал резонансное заявление, что «Укрзализныцю» передадут в управление национальному оператору железных дорог Германии — концерну Deutsche Bahn AG. Премьер даже подчеркнул тогда, что политическое решение уже якобы принято и Deutsche Bahn будет управлять отечественными железными дорогами 10 лет.

Впрочем, в тот же день сам концерн Deutsche Bahn опроверг слова премьер-министра, заявив, что речь идет лишь об оказании «консультативных услуг», которые будет оказывать структурное подразделение компании DB Engineering & Consulting.

Спустя 1,5 года пресс-служба «Укрзализныци» сообщила, что между украинской компанией и Deutsche Bahn Engineering & Consulting заключен договор консалтинга.

«Речь идет о налаживании планирования и развития пассажирских железнодорожных перевозок, оптимизации закупок и обновления подвижного состава», — говорится на сайте «Укрзализныци».

По словам и. о. председателя правления «Укрзализныци» Александра Камышина, немецкий партнер «должен разработать дорожную карту по внедрению перевозок пассажиров в дальнем и пригородном сообщениях на ближайшие пять лет и модель финансирования пассажирских перевозок».

Глава «УЗ» не уточнил, что именно подразумевается под новой моделью финансирования, но подчеркнул, что компания хочет уйти от многолетней практики, когда пассажирские перевозки финансируются за счет грузовых. То есть вероятнее всего украинцам просто предложат платить больше за билеты.

Создание новой модели финансирования – лишь первый этап в сотрудничестве УЗ и Deutsche Bahn Engineering & Consulting, который завершится уже к концу текущего года. Вторым же этапом должно стать прибытие в начале 2022 года команды немецких менеджеров для операционного управления пассажирскими перевозками в Украине.

Как писал «Телеграф», за последние 4 года «Укрзализныця» недополучила около 100 миллиардов гривен, одна из причин чему – низкие тарифы на грузоперевозки компаниям богатейшего украинца Рината Ахметова.