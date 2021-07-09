"С ветерком, так сказать": в поезде Одесса-Мариуполь вывалилось окно (видео)

"Укрзализныця" вновь оконфузилась после того, как в поезде Одесса-Мариуполь обнаружили "новейшую систему вентиляции".

Кадрами "обновления" поделились в телеграм-канале "Репортер UA".

"В поезде Одесса-Мариуполь появилась инновационная система кондиционирования... в коридоре вагона купе выпало окно, вместе с рамой", - говорится в сообщении.

Что стало причиной происшествия не сообщается, не исключено, что оно вывалилось из-за того, что весь скотч, которым заклеивают окна, был растрачен на борьбу со щелями в поезде Одесса-Черновцы.

К обсуждению присоединились и пользователи сети.

Как сообщалось ранее, в мае в вагоне поезда Рахов-Одесса произошел настоящий потоп из-за прорыва давно прогнившей трубы.

Буквально за неделю до этого "водными процедурами" смогли "насладиться" пассажиры рейса Киев-Николаев.