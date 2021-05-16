"Й** вашу мать!": "Укрзалізниця" влипла в новый скандал из-за потопа в вагоне (фото, видео)

Недели не прошло с последнего скандала в поезде "Укрзалізниці", где пассажиров в вагоне буквально заливало водой с протекающей крыши, как у компании произошло очередное "водное" ЧП.

Об этом в воскресенье, 16 мая, вечером пишет на своей странице в соцсети Facebook и публикует видео один из пассажиров 3-го вагона поезда Рахов-Одесса, режиссер Андрей Мрыга, где прорвало трубу и вода затапливала вагон, а пассажиры вынуждены были забраться с ногами на свои места.

"Й** вашу мать! Поезд 026 "Рахов-Одесса", Вы требуете колоссальные средства за пассажирские перевозки, а сами не можете заменить трубу, которой 30 лет?! Вы серьезно?!", - возмущается Мрыга и публикует видео из вагона.

Он объяснил, что произошло: при резком толчке в вагоне лопнула труба, которая прогнила давным-давно.

"Запах невыносимый. И вместо того чтобы нас временно переместить в соседний вагон. Они здесь ... моют. Серьезно? А нам еще ехать как минимум 5 часов", - описал происходящее Мрыга.

При этом он предположил, что виновным в итоге сделают дежурного по вагону "как всегда, потому что это его вагон".

На его пост менее чем через час отреагировал один из менеджеров "Укрзалізниці" Владимир Щербина, который написал, что "сейчас попробуем все решить".

Как сообщалось, ранее "отличился" поезд сообщением "Киев-Николаев", в котором во время дождя сильно протекала крыша в вагоне.