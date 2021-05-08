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"Укрзалізниця" вновь "радует" комфортом: пассажиры поезда Киев-Николаев во время дождя могут принимать душ прямо в вагоне (видео)

"Укрзалізниця" вновь "радует" комфортом: пассажиры поезда Киев-Николаев во время дождя могут принимать душ прямо в вагоне (видео)
Обновлено 15:28 Сегодня Телеграф Facebook

ПАО "Укрзалізниця" продолжает "радовать" своих пассажиров комфортом и удобством. В этот раз "отличился" поезд сообщением "Киев-Николаев", в котором протекла крыша в вагоне.

Об этом пишет украинская журналистка Галина Попцова на своей странице в соцсети Facebook в пятницу, 7 мая, вечером, публикуя видеозаписи пользователя Instagram "@anastygde".

"Боюсь, что к утру в этом поезде Киев-Николаев пассажиры начнут топить дровами", - написала она и опубликовала видео, на котором видно, как в вагоне во время дождя сильно протекает крыша, и в такие места подставляют ведра.

В комментариях Попцова уточнила, что подобное происходит в 17 вагоне поезда.

На публикацию отреагировали в "Укрзалізниці", извинившись и пообещав проверить вагон на неисправности:

поезд_крыша_дождь_коммент

Как сообщалось, в начале апреля этого года датчанин, ехавший в пассажирском поезде Измаил – Киев, сам помыл окно в купе, чтобы видеть, где собственно проезжает.

 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 199

Все по теме:

Поезд, Видео, Крыша, Укрзалізниця, Вагон, протекает.
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