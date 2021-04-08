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Турист из Дании помыл окна в поезде "Укрзализныци": в нашумевшем фото заметили интересное

Турист из Дании помыл окна в поезде "Укрзализныци": в нашумевшем фото заметили интересное
Обновлено 11:55 Сегодня Телеграф

Датчанин Йоханнес Вамберг Андерсен (Johannes Wamberg Andersen), ехавший в пассажирском поезде Измаил – Киев, сам помыл окно в купе, чтобы видеть, где собственно проезжает.

Об этом написал сам Андерсен, опубликовав фотографию помывки на своей странице в соцсети Facebook поздно вечером 4 апреля.

"Убирать УЗ нелегко, но это надо делать, верно?", - подписал он свое фото и поздравил всех с праздником Светлой Пасхи, которуцю христиане западного обряда отмечали в 2021 году как раз в воскресенье, 4 апреля.

датчанин_УЗ

На вопрос в комментариях, где он взял инвентарь, Андерсен сказал, что купил накануне в хозяйственном магазине.

При этом он пожаловался, что грязь на поездах "

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" "древняя и устойчивая" и что в итоге окно все равно плохо отмылось, и нужно оттирать ее чем-то более жестким.

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При этом один из читателей сначала подумал, что на фото не датчанин, а украинский политик Надежда Савченко, ведь прическа мужчины и комплекция очень ее напоминают.

Между тем, фото и история датчанина активно растиражировалась в соцсетях, и если часть пользователей критикуют качество предоставления услуг "Укрзалізниці", то многие отнеслись к событию с иронией и юмором.

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Как сообщалось, 31 марта поезда и электрички в Киеве встали из-за кражи кабеля.

В начале апреля пьяные военнослужащие устроили стрельбу в поезде и задержали его на 6 часов.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 335

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Поезд, Укрзалізниця, Окно, помыл, датчанин, Йоханнес Вамберг Андерсен.
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