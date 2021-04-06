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Пьяные военные устроили стрельбу в поезде и задержали его на 6 часов: детали ЧП, фото

Пьяные военные устроили стрельбу в поезде и задержали его на 6 часов: детали ЧП, фото
Обновлено 10:21 Сегодня Телеграф Telegram

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины в состоянии алкогольного опьянения открыли стрельбу в купе пассажирского поезда № 126 Константиновка – Киев из табельного оружия. Обезоруживать их пришлось бойцам спецподразделения полиции КОРД.

Об этом сообщает "Укрзалізниця" на странице в соцсети Facebook.

"Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальной полиции Украины обезоружены двое пассажиров поезда № 126 Константиновка - Киев - военнослужащих, которые открыли стрельбу в вагоне. Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" отмечают, что нарушителей сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград (Харьковская область). После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Вместе с тем, Telegram-канал "ТипичнОЕ ХТЗ Харьков", опубликовавший фото с места ЧП, уточняет, что инцидент произошел во вторник ночью.

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"… в 2:05 сотрудники ВСУ в состоянии алкогольного опьянения совершили 3-4 выстрела из табельного оружия, после чего заблокировали вход в купе, остальных пассажиров вагона эвакуировали", - говорится в сообщении.

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По данным канала, задержать военнослужащих удалось только спустя 3 часа с помощью сотрудников КОРД. "Военнослужащие доставлены в Красноградское отделение полиции"

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В "Укрзалізниці" сообщили, что помимо двух задержанных военных в вагоне поезда находились еще 11 пассажиров, они не пострадали.

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"Сейчас поезд задерживается в пути примерно на 6часмов. Железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы уменьшить его отставание от графика… Уже собрана информация о пересадках пассажиров указанного поезда. "Укрзалізниця" организует наиболее удобные стыковочные маршруты для пассажиров, следующих далее по железной дороге", - добавили в компании.

Как сообщалось, 2 апреля в Киеве мужчина открыл стрельбу по охраннику в торгово-развлекательном центре, попросившего его одеть защитную маску.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Поезд, Военные, Стрельба, Спецназ, Пьяные, Красноград.
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