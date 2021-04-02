ЧП в киевском ТРЦ: мужчина дважды выстрелил в охранника, который сделал замечание об отсутствии маске

Карантинные ограничения тяжело сказываются на психике отдельных жителей столицы. В Киеве мужчина открыл стрельбу по охраннику в торгово-развлекательном центре, попросившего его одеть защитную маску.

Инцидент произошел в пятницу, 2 апреля в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

32-летний мужчина зашел в магазин, расположенный в одном из ТРЦ на проспекте Победы. При этом на нем не было защитной маски. Охранник сделал ему замечание, попросив придерживается норм закона. В ответ посетитель выхватил ствол и сделал два выстрела в охранника.

"В результате происшествия охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища", - отмечают в ведомстве.

Стрелка уже задержали. Решается вопрос о выдвижении обвинения по статье "Хулиганство с применением оружия" и избрании меры пресечения.

Напомним, в столице в магазине "Ашан" охранник напал и избил женщину, зашедшую в супермаркет без маски. После разгоревшегося скандала горе-охранника уволили из магазина. Также был уволен его начальник, а главе управления охраны города Киев объявили выговор.