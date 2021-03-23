Выяснилась судьба охранника, избившего женщину в киевском "Ашане"

В Киеве разгорелся скандал вокруг полицейского охраны, который в киевском "Ашане" ударил женщину, которая отказывалась надевать маску.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, этот правоохранитель был уволен с должности.

"Такие позорные действия полицейского не могут быть ничем оправданными. По этому факту назначено служебное расследование", - сказано в сообщении.

В полиции также отмечают, что помимо увольнения самого правоохренителя, также с должности был снят его непосредственный руководитель, а начальнику столичного управления полиции охраны оглашен выговор.

Сотрудники службы внутренней безопасности НПУ приступили к проверке всех обстоятельства происшествия.

Как сообщалось ранее, в Киевской области группа злоумышленников похищала людей и удерживала их в "реабилитационном центре", чтобы выманивать у их родственников деньги на "лечение".