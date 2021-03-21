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Похищали и пытали людей: в Киевской области разоблачили "реабилитационный центр"

Похищали и пытали людей: в Киевской области разоблачили "реабилитационный центр"
Обновлено 20:01 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Киевской области была раскрыта деятельность группы лиц, которая похищала людей и удерживала их в "реабилитационном центре" с целью получения денег за "лечение" от родственников. 

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура в Фейсбук.  

К правоохранителям 20 марта поступило сообщение, что группа неизвестных в городе Ирпень связала мужчину возле одной из многоэтажек, после чего бросили его в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. 

Автомобиль удалось отследить в селе Петропавловская Борщаговка. Там в нелегальном "реабилитационном центре" удерживались десятки человек, большинство из которых ни алкогольной, ни наркотической зависимости не имели. 

Как выяснилось, злоумышленники не имели никакого отношения к медицинской сфере, но все равно заключали договора и за деньги от родственников "лечили" удерживаемых. При этом их содержали в суровых условиях, не позволяли покидать помещение и подвергали пыткам. 

Преступниками оказалась группа из шести лиц, пятерых из них задержали, а шестого разыскивают. 

Было открыто дело по ч.2 статьи 146. Если вина злоумышленников будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы. 

Как сообщалось ранее, в Ровенской области подростки на вечеринке решили употребить наркотические средства и это чуть не закончилось катастрофой. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Прокуратура, Киевская область, Пытки, Похищение людей, Нацполиция.
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