На вечеринке в Ровенской области подростки впали в наркотическую кому: детали происшествия

В Ровенской области подростки на вечеринке решили употребить наркотические средства и это чуть не закончилось катастрофой.

Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медпомощи в Фейсбук.

Отмечается, что вызовы поступили в 3:08, 4:04 и 4:19 в субботу 20 марта из села Федоровка.

Там четверо подростков в возрасте 15-17 лет во время вечеринки употребили амфетамин и метадон. Троих из них привезли врачи "скорой", а четвертого родители, они же успели промыть желудок сыну, когда заметили, что тому стало плохо.

Одного из пострадавших подключили к аппарату ИВЛ.

На утро 20 марта двое из пострадавших находились в тяжелом состоянии, один из них пребывает в коме.

С тем где парни достали наркотики будет разбираться полиция.

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