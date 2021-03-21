На вечеринке в Ровенской области подростки впали в наркотическую кому: детали происшествия

В Ровенской области подростки на вечеринке решили употребить наркотические средства и это чуть не закончилось катастрофой.
Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медпомощи в Фейсбук.
Отмечается, что вызовы поступили в 3:08, 4:04 и 4:19 в субботу 20 марта из села Федоровка.
Там четверо подростков в возрасте 15-17 лет во время вечеринки употребили амфетамин и метадон. Троих из них привезли врачи "скорой", а четвертого родители, они же успели промыть желудок сыну, когда заметили, что тому стало плохо.
Одного из пострадавших подключили к аппарату ИВЛ.
На утро 20 марта двое из пострадавших находились в тяжелом состоянии, один из них пребывает в коме.
С тем где парни достали наркотики будет разбираться полиция.
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