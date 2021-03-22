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Охранник супермаркета в Киеве ударил покупательницу: инцидент попал на видео

Охранник супермаркета в Киеве ударил покупательницу: инцидент попал на видео
19:30 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

В Киеве в магазине "Ашан" на улице Берковецкой охранник избил женщину за то, что та была без маски. 

Соответствующие кадры выложены в Телеграм-канале "Киев оперативный

"Кем бы ни была эта дама, но такое поведение сотрудника полиции охраны недопустима. Именно из-за таких охранников нормальных правоохранителей называют мусорами", - говорится в сообщении. 

На кадрах видно, как женщина вступает в перепалку с охранником и достает телефон, чтобы его снять на видео. После этого охранник отнимает у женщины телефон, после чего между ними происходит потасовка. 

Отвечая на возмущение людей, другой охранник за кадром говорит, что эту женщину уже неоднократно предупреждали о необходимости носить маску и что из-за несоблюдения масочного режима "Ашан уже сегодня оштрафовали на 18 тысяч". 

 Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Мнения пользователей сети разделились, нашлись как и те, кто поддерживает действия охранника, так и те, кто вступился за женщину.

Охранник избил женщину в Ашане

Охранник избил женщину в Ашане

Как сообщалось ранее, по данным на понедельник, 22 марта, в Украине в карантинную "красную зону" помимо Киева входят еще семь областей – Житомирская, Закарпатская, Киевская, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Драка, Карантин, Covid-19.
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