Охранник супермаркета в Киеве ударил покупательницу: инцидент попал на видео

В Киеве в магазине "Ашан" на улице Берковецкой охранник избил женщину за то, что та была без маски.

Соответствующие кадры выложены в Телеграм-канале "Киев оперативный"

"Кем бы ни была эта дама, но такое поведение сотрудника полиции охраны недопустима. Именно из-за таких охранников нормальных правоохранителей называют мусорами", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как женщина вступает в перепалку с охранником и достает телефон, чтобы его снять на видео. После этого охранник отнимает у женщины телефон, после чего между ними происходит потасовка.

Отвечая на возмущение людей, другой охранник за кадром говорит, что эту женщину уже неоднократно предупреждали о необходимости носить маску и что из-за несоблюдения масочного режима "Ашан уже сегодня оштрафовали на 18 тысяч".

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Мнения пользователей сети разделились, нашлись как и те, кто поддерживает действия охранника, так и те, кто вступился за женщину.

Как сообщалось ранее, по данным на понедельник, 22 марта, в Украине в карантинную "красную зону" помимо Киева входят еще семь областей – Житомирская, Закарпатская, Киевская, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.