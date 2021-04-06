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Стрельба в поезде Константиновка-Киев: появилось видео и новые данные о дебоширах

Стрельба в поезде Константиновка-Киев: появилось видео и новые данные о дебоширах
Обновлено 13:34 Сегодня Телеграф полиция Харьковской области

Пьяными хулиганами, устроившими стрельбу в купе пассажирского поезда № 126 Константиновка – Киев из табельного оружия, оказались не военнослужащие Вооруженных сил Украины, а двое работников фельдъегерской службы Госспецсвязи.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Украины в Харьковской области во вторник днем.

"Ими оказались двое работников фельдъегерской службы Госспецсвязи, которые направлялись в Киев. В настоящее время один из них, 30-летний мужчина, задержан ... С другим правонарушителем сейчас работают следователи", - уточнили в полиции.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что сообщение о том, что неизвестные произвели выстрелы в купе поезда, поступило в Красноградский районный отдел полиции около 2:00 вторника.

"Полицейские выяснили, что двое мужчин закрылись в купе поезда и стреляют из огнестрельного оружия. Место происшествия сразу заблокировали, пассажиров эвакуировали. Начальник харьковской милиции Андрей Рубель принял решение о привлечении к операции спецназа КОРД", - говорится в сообщении.

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Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение, однако "в результате четких и слаженных действий спецназовцев злоумышленников удалось задержать в течение нескольких минут".

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

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По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее пресс-служба "Укрзалізниці" сообщала, что открыли стрельбу в купе пассажирского поезда № 126 Константиновка – Киев из табельного оружия двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Полиция, Поезд, Стрельба, Госспецсвязь, Константиновка - Киев.
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